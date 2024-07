Las predicciones del Niño Prodigio para el mes de julio, signo por signo

Además, advirtió que la Luna Nueva en Cáncer del día 5 nos llama a cuidarnos de los celos y de aquellas actitudes que pueden alejarnos de una persona importante. Por último, reveló que los números de la suerte que acompañarán a todos los signos son el 10, 14, 15, 40, 41, 49 y 56.

Horóscopo para Aries

En este mes vas a encontrarte con mucho cansancio y fatiga, pero también va a haber muchos cambios emocionales. Será un mes muy desafiante para ti ya que tu mente y tu corazón estarán un poco aturdidos. Recuerda que eres una persona emprendedora, eso te hace diferente y nada ni nadie puede opacar tu brillo. Ante los desafíos que te presente la vida, di "yo puedo". Cuando se esté acabando el mes vienen cosas que te van a hacer sentir alegre, feliz y contento. Un amor, ya sea sexual, de amistad o familiar, te va a dar felicidad.

Horóscopo para Tauro

Este mes evalúa todo lo que tengas que analizar y no firmes nada sin haberlo leído. Las cosas claras: si necesitas ayuda de un abogado o de alguien que sepa más que tú, o si hay algo que tal vez no entiendes, no te confundas porque una palabra puede cambiar el rumbo de la historia. Llega una unión muy bonita que tiene que ver con negocios, pero aclara todo primero antes de dar el paso. Si tienes un viaje o un negocio que ya está en camino, no sueltes nada. Ahora más que nunca tienes que estar detrás de eso que quieres. La vida no puede ser mucho trabajo o mucha diversión, es un balance y puedes hacer todo, pero con cordura.

Horóscopo para Géminis

Este mes tienes que aprovechar la sabiduría de una persona madura o mayor que tú porque te va a ayudar a llegar a otro nivel en tu vida. No hay nada perfecto en la vida, así que tranquilo. Vas a recibir una pequeña desilusión en la segunda semana del mes; puede ser que estabas esperando algo demasiado grande. Cuídate de maldades, brujerías y enredos. Puede ser que incluso te vayas de tu trabajo o te mudes porque pase algo raro. Hay un cierre de ciclo, algo que se termina pero empieza algo mejor. Si te hicieron una maldad, tranquilo porque el karma se va a encargar de esa persona.

Horóscopo para Cáncer

Con el Sol en tu signo hay mucha riqueza y dinero que te va a llegar de diferentes formas; no solamente tiene que ver con la parte económica, sino también con la riqueza emocional y espiritual. Es un mes muy poderoso para ti. Hay muchos cambios, pero serán muy positivos. Todo lo que estaba oscuro empieza a aclararse. Buen mes en todo lo que tiene que ver con la justicia. Si estás en un problema de corte, todo sale a tu favor. No te metas en cosas raras que puedan traerte problemas. En el amor, mucho éxito, ilusión y cosas bonitas.

Horóscopo para Leo

Todo se sacude. Estás viviendo momentos un poco tensos y muchas cosas tal vez no te están saliendo como quisieras. Suelta todo lo que no te sirve y prepárate para lo que llegará a partir de que el Sol entre en tu signo. La abundancia te va a llegar a través del optimismo, atráela con positividad para todo llegue a tus manos. Hay una mujer que se pone fuerte: si eres mujer, puedes ser tú; si eres hombre, esa mujer va a estar apoyándote y ayudándote. Debes tomar una decisión antes de tu cumpleaños. Hay un amor lindo y nuevo, algo que tú quieres empezar con esa persona emprendedora, y es el momento.

Horóscopo para Virgo

Este mes hay un proyecto que te va a dejar mucha satisfacción. Una persona se va a acercar con un plan o una oferta que tienes que analizar para ver si te conviene. Cuídate de enredos y envidias. Te retiras de un lugar, pero sales con fuerza. Una mujer te abre las manos y te ayuda en el camino. Llega un trabajo nuevo, un emprendimiento o un negocio que va a ser muy lindo y positivo para ti.

Horóscopo para Libra

Este mes hay mucha alegría con documentos en mano. Llega ese papel que tanto esperabas, firmas ese contrato o esa sentencia sale a tu favor. Es un sí rotundo para ti. Vienen cambios rápidos que se envuelven con unos viajes. Cuidado con lo que pides. No te asustes, ahora no es tiempo de echarte para atrás; ve sin miedo al éxito. Si llega el niño o hijo que pediste, no estés asustado y recíbelo con bendiciones.

Horóscopo para Escorpio

Hay un poquito de tristeza porque no se te están dando cosas buenas, pero jamás vuelvas atrás. Puede presentarse una pequeña tristeza por un familiar enfermo o una noticia que te va a deprimir, puede ser que te enteres de algo a través de un amigo. Son cosas de la vida que no se pueden evitar, pero da pasos hacia la seguridad. Tal vez llegue una relación a tu vida si no la tienes. La constancia es lo que te va a llevar al éxito, así que finaliza lo que empezaste.

Horóscopo para Sagitario

Estás en un mes de cambios fuertes en tu vida. Vas a poner todo en una balanza y te vas a dar cuenta de muchas cosas, de mucha gente hipócrita, pero también estarás rodeado de muchas oportunidades y tienes que agarrarlas. Sigue luchando por lo que quieres, por eso que se te ha hecho un poquito difícil de lograr, porque lo conseguirás. No quieras hacer tantas cosas al mismo tiempo, tienes que proteger tus horas de ocio. Cuida tu cuerpo, duerme y descansa; no todo puede ser trabajo.

Horóscopo para Capricornio

Eres una persona inteligente y sabia; no hables de más ni enseñes tu última carta. No hagas las cosas todavía, espera el momento justo y mantente callado. No le enseñes a tu enemigo el arma de defensa que tienes. Un poco de depresión o tristeza se arregla a través de la suerte, viene algo de lotería o de dinero. Vas a haber una traición de alguien, pero tú te das cuenta del engaño. No confíes mucho, porque en la confianza está el peligro. Busca porque vas a encontrar.

Horóscopo para Acuario

Este mes viene la justicia. Sientes como que todo se te ha caído encima en un momento, pero tranquilo porque ahora te vuelves a levantar y lo vas a hacer con más fuerza. Llega el momento de la armonía. Pueden llegar personas que están fuera, vas a viajar a otros países o te vas a mezclar con personas de otras razas. Incluso puede haber algo relacionado con el amor y un extranjero. Hay también posibilidades de un embarazo. Tienes que tener cuidado con pérdidas financieras si estás invirtiendo dinero.

Horóscopo para Piscis

Ten un poco de prudencia porque estás gastando demasiado o comprando muchas cosas. Cuidado con los excesos en todos los sentidos. En cualquier situación que estés pasando con tu pareja, tú sales venciendo. Todos los problemas que había desaparecen. Descubres a una persona que te estaba haciendo daño, enredando las cosas a tus espaldas o hablando mal de ti. Llega la justicia divina, paz para tu hogar y para tu mente.