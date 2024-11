Horóscopo de hoy, viernes 8 de noviembre

Tiene muchas posibilidades de encontrar a su amor. Ponga un poco de orden en los asuntos económicos. Cuando menos lo espere recibirá noticias de un ascenso. Una salud excelente debido a sus buenos cuidados.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Tranquilas las cosas del corazón. Empieza a disfrutar de un buen momento económico. No busque protección en sus compañeros, no la necesita. No olvide practicar deporte con más regularidad.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Surgen grandes desórdenes sentimentales. La seguridad económica que busca tardará en llegar. Los cambios en su trabajo afectarán a su vida personal. Respete al pie de la letra los consejos del médico.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Debe dar un margen de confianza a su pareja. Céntrese en lo necesario y no malgaste su dinero. No permita que el trabajo se convierta en una pesadilla. Alivie las tensiones realizando un poco de baile.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Es una gran oportunidad para establecer relaciones. Las gestiones de dinero se desarrollan con normalidad. No tenga miedo a las responsabilidades laborales, podrá con ellas. A partir de hoy empieza a subir su tono vital.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Todos los suyos no saben qué hacer para agradarle. Su economía mejora, pero vaya despacio. Día de abundante actividad laboral. Caminar ayuda a oxigenar mente y cuerpo.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Pasará fácilmente de la amistad al amor satisfactorio. Después de los apuros económicos pasados, recapacite. Reflexione y solucionará sus problemas laborales. Tendrá delicadas las articulaciones.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

En el amor, viva el momento intensamente y cómase el mundo. Posibles pérdidas de bienes. Le vendría bien independizarse laboralmente. La tensión diaria le provocará molestias de estómago.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Aunque esté melancólico, no caiga en soluciones fáciles. La base de una buena economía es el control. Una nueva etapa laboral le encontrará preparado. Deje de lado los hábitos que perjudican su salud.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Propóngase que la vida en común no caiga en la rutina. Mantenga la calma, aunque sus gastos rocen el límite. Esa confianza y seguridad se traducirán en éxito profesional. Debe hacer más ejercicio.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Quizás discuta con su pareja por algo nimio. Reinvertir sus intereses puede ser un buen negocio. Si es inteligente, podrá ganar muchos puntos con su jefe. No permita que esas leves molestias le amarguen el día.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Recibirá una gran sorpresa en su vida sentimental. De nada le sirve ahorrar tanto si no disfruta de lo que tiene. Acepte ese traslado para sacar un dinerillo extra. Estará lleno de energía.