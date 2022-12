Horóscopo de hoy, viernes 30 de diciembre

Mucha tarea en este día casi agotador para los potentes arianos. No es un buen momento para proponer ni reclamar, lunación contraria y algo de impaciencia que determinarían no tan buenos resultados. Aspirar a más no es malo tampoco. Paso a paso. Momento: de color castaño.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Muy probables reuniones que los favorecerían en el área de las finanzas. Los regidos por el sutil planeta Venus, tendrán nuevas sensaciones afectivas respecto a personas que no suponían en otro momento tener. Parejas en puerta para algunos que están sin pareja. Momento: de color violáceo.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Los regidos por el inteligente Mercurio apreciarán hoy mucha capacidad y frescura para afrontar inconvenientes que puedan llegar a tener. Mucha fuerza y predisposición demostrará al resto sus dotes y ansias de crecimiento. Hoy geminianos es un día para mostrarse. Momento: de color azul marino.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Sin problemas los cancerianos transitan un día interesante, con oportunidades para conocer gente nueva. Los corazones, muy satisfechos y con ganas de demostrarle a sus parejas su amor y compromiso. Procuren manejar mejor sus finanzas. Momento: de color magenta.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Atributos y virtudes para mostrar y demostrar en el área laboral. No se alejan de concretar sus deseos y expectativas en todo lo que competa a papeles, firmas, convenios o compromisos señalados. Día intenso, salpicado y tupido para los leoninos. Calmen la ansiedad. Momento: de color caoba.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Los ánimos bastante exacerbados sin necesidad. Los virginianos que callan muchas veces, hoy estarían con ganas de decir, el punto es el modo. Traten de mantener calma y pronunciar sus verdades sin generarse problemas. Callar es ventajoso algunas veces. Momento: de color verde claro.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Jornada muy activa con buena predisposición y energía para resolver las cuestiones que se van presentando. Comienzos muy bien aspectados. Negociaciones financieras con posibilidades muy favorables. Admiración y seducción cargada con la típica sensibilidad libriana. Momento: de color zanahoria.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Los anuncios en este día serían bastante favorables en todo lo que competa a papeles o contenidos legales. Sin problemas en los afectos hoy deben los escorpianos apreciar cuánto mejor es estar de buen humor. Trabajo diario interno sería la sugerencia. Momento: de color lino.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Si bien la jornada se desempeñará con mucha tranquilidad, los sagitarianos deberían hoy tratar de no confrontar con personas allegadas o del trabajo. Aprender a calmar ese fuego interno es esencial. Las palabras siempre debieran ser medidas. Momento: de color zinc.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Interesante jornada para los capricornianos. Se organizan correctamente con las finanzas y estarían en condiciones de dar un paso adelante con sus proyectos. No se desvinculen de personas a las que van a necesitar. Conservar los vínculos, no exigir tanto a los demás. Momento: de color azul puro.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Sin mayores inconvenientes los acuarianos logran solucionar cuestiones de larga data. Noticias alentadoras en el plano de las finanzas. Los asuntos del corazón, con ciertos momentos ásperos y sensación de lejanía. Piensen qué es lo que mejor les haga. Libertad. Momento: de color zafiro.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Amplia ventaja para los piscianos en el área de las finanzas. Lograrían saldar deudas o planificar compras. La buena racha de hoy, se posterga a la vida afectiva en la que lograrán sentirse a pleno con sus parejas. Tranquilidad y emoción acercándolos más a la Divinidad. Momento: de color dorado.