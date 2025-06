Horóscopo de hoy, sábado 7 de junio

Últimamente, tiene a su pareja un poco olvidada. Procure ser un poco más generoso con el dinero. Dispone de total libertad para realizar sus proyectos laborales. Temple sus nervios y relájese.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Puede sentir nuevos estímulos pasionales. Decídase a disfrutar sin mirar tanto el euro. Asuma nuevas responsabilidades, está capacitado. Está en forma, lleno de vitalidad.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Todos los suyos no saben qué hacer para agradarle. Buena situación económica. Posponga sus ideas laborales para otro momento. Irá resolviendo todo lo que le preocupa.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Comparta más cosas con su pareja y verá la vida de otro color. Buen momento económico, pero cuidado con los gastos. Está en su mejor momento laboral, siga así. Vigile la caducidad de los alimentos que ingiera.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Será objeto de envidias por lo bien que le va en amores. Por fin puede ahorrar ya que tiene sus deudas saldadas. Esfuércese para sacar ese trabajo adelante. Utilice su energía sabiamente, hoy la necesitará.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

No tome demasiado en serio esa aventurilla. Pida consejo para lograr una buena estrategia económica. En su trabajo, no se deje llevar por un exceso de ambición. Cuide sus horas de sueño.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Debe aprovechar su atractivo para «ligar». Jornada aciaga para nuevas inversiones o negocios. Empieza una nueva etapa muy enriquecedora en su trabajo. Su estado anímico es algo bajo, intente animarse.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre

Es muy importante que no confunda el amor con el sexo. Económicamente, aparece una eventual emergencia. Se acabará el agobio cuando se entreguen los pedidos. Modérese con el ejercicio o acabará agotado.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

En el amor, no se ilusione antes de tiempo, sea prudente. En cuestiones de dinero, debe ser más práctico. Suavice su carácter, y no agobie a los compañeros. No se preocupe por sus problemas orgánicos, son leves.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Valorará la compañía de sus amigos. Déjese aconsejar por expertos en economía. Los astros le ayudan a sacar todo el trabajo atrasado. Más fuerte que un roble, así que no se queje.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Estará alegre y muy satisfecho en el terreno afectivo. Si le deben dinero, apriete las clavijas al deudor. Aplíquese más en el trabajo o le pisarán el terreno. Practique alguna actividad.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Con los amigos, recordará momentos del pasado. Hoy se complican los temas económicos. Quizás le propongan una nueva actividad en la empresa. Gozará de una salud estupenda.