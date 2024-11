Horóscopo de hoy, sábado 23 de noviembre

Un gran amor se acerca, no lo deje pasar de largo. No despilfarre los ahorros que guarda para las malas épocas. Está muy bien considerado en su empresa. Por la tendencia a aumentar de peso, procure hacer ejercicio.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Asuma riesgos y láncese a cosas nuevas con su pareja. Le será devuelta esa cantidad de dinero que prestó. Su entrevista de trabajo tiene buenas perspectivas. Su estómago notará los excesos culinarios.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Muy efusivo con todas las personas que le rodean. La suma de dinero que espera llegará tarde. Complicaciones en el trabajo, razone antes de actuar. Muy fuerte de salud.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Sus hijos le proporcionan momentos de intensa felicidad. Posibles ganancias a través de sus familiares. Ponga en marcha la iniciativa laboral largamente deseada. Moderación con la ingesta de alcohol.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Comparta más cosas con su pareja y verá la vida de otro color. Le ofrecerán un negocio en el que no es oro todo lo que reluce. Recobra el interés en el trabajo gracias a un viejo proyecto. Va a sentirse fuerte y con buen ánimo.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Esa persona afín podría convertirse en su pareja ideal. Su economía se ve favorecida con un dinero inesperado. Sobresaldrá por encima de sus compañeros de trabajo. Modere la dosis de tabaco, puede tener afonía.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

No rechace invitaciones para pasarlo bien con sus amigos. Aunque no es el mejor momento para ahorrar, inténtelo. En los asuntos laborales deberá tener paciencia. Se encontrará bien, tanto física como psicológicamente.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

En el amor, no se ilusione antes de tiempo, sea prudente. En cuestiones de dinero, debe ser más práctico. Suavice su carácter, y no agobie a los compañeros. No se preocupe por sus problemas orgánicos, son leves.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Amor y familia, viento en popa. Tiene un excepcional olfato financiero, aprovéchelo. Exponga sus prioridades laborales de manera clara. Relájese, tiene que huir de la crispación.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Un viaje con su pareja le aclarará muchas dudas. Ahorre, ya que puede tener gastos con los que no contaba. Puede que hoy le propongan un trabajo importante. Se encuentra alegre y en buena forma.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Con sentido del humor, conquista a todo el mundo. Es hora de controlar sus gastos y echar cuentas. Oriente su profesión hacia objetivos más actuales. Cuide ese resfriado para que no vaya a más.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Pida ayuda para solucionar sus problemas de pareja. Estudie su activo y pasivo y saque conclusiones. Aparecerán interesantes oportunidades de trabajo. Intente eliminar el estrés.