Horóscopo de hoy, miércoles 6 de marzo

Astrología del Zodiaco: los signos que no maduran nunca

Gran necesidad de dar y recibir afecto. Buen momento para las inversiones. No eche a perder todo el trabajo realizado, por una nimiedad. Ligero dolor de cabeza a media tarde.

TAURO

(21 de abril al 21 de mayo)

Debe ser más sincero con su pareja. Su mala situación económica no llega a ser grave. Logrará éxito profesional si es diligente. Su cuerpo no está a punto, descanse más.

GÉMINIS

(22 de mayo al 20 de junio)

En el terreno sentimental, evite volver a cometer los errores del pasado. Su economía no corre peligro. Tiene energía suficiente para desempeñar su trabajo. Nada mejor que la compañía para acabar con esa tristeza.

CÁNCER

(21 de junio al 22 de julio)

Acelerones del corazón, recibirá la flecha de cupido. Hoy le llegará un dinero extra. Ábrase camino en otros campos de trabajo. Moderación con el consumo de alcohol y tabaco.

LEO

(23 de julio al 21 de agosto)

Se superan los problemas sentimentales del pasado. Los problemas económicos disminuyen. Convenza a sus jefes de la necesidad de una renovación. Estará nervioso y será injusto con alguien.

VIRGO

(23 de agosto al 21 de septiembre)

No tome demasiado en serio esa aventurita. Revise sus extractos bancarios, puede encontrar algún error. Encontrará la salida adecuada para su situación laboral. Vigile las molestias musculares.

LIBRA

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Haga planes de futuro con su pareja, acertarán. Buena suerte en los juegos de azar, puede ganar dinero. Atención con ese nuevo negocio, podría ser un engaño. Evite las comidas copiosas y el exceso de alcohol.

ESCORPIO

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Pase más tiempo con los suyos, incluida su pareja. Día propicio para solucionar asuntos económicos. El ambiente laboral se presenta tranquilo y sin cambios. Una dieta equilibrada le ayudará a mejorar su salud.

SAGITARIO

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Especialmente reticente en el amor. Debería plantearse un plan de jubilación. Su rendimiento laboral no es bueno, esfuércese. Vigile su tensión pero sin obsesionarse.

CAPRICORNIO

(22 de diciembre al 20 de enero)

Demuestre más sinceridad a los amigos y familiares. Ármese de valor ante gastos imprevistos. En el trabajo, no conviene que cargue con más responsabilidades. Sus cambios de humor se deben a la falta de descanso.

ACUARIO

(21 de enero al 18 de febrero)

No se arrepentirá de desahogarse con sus amigos. Día apropiado para resolver asuntos financieros. Notará mucho movimiento en su departamento, no se alarme. Le sonríen los astros, no se preocupe por su salud.

PISCIS

(19 de febrero al 20 de marzo)

En el amor, se siente incomprendido. Su situación económica es envidiable, pero siga alerta. Trabajar bien y ser buen compañero es la mezcla perfecta. En lo relativo a la salud, va bien todo.