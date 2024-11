Horóscopo de hoy, miércoles 20 de noviembre

La pareja necesita una labor diaria de diálogo y comprensión. Debería dar un buen repaso a su economía. Facilidad para vender sus ideas en su empresa. Disfruta de una salud de hierro, está lleno de energía.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Los problemas domésticos no le impedirán ser feliz. Día de gran confusión económica. Esa sensación de inestabilidad le hará buscar otro trabajo. Su organismo está funcionando perfectamente.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Nuevas expectativas sentimentales se confirman. Con un poco más de persuasión conseguirá ese dinero. En el trabajo, contenga sus impulsos. Puede sufrir molestias estomacales de poca importancia.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Sea prudente cuando cuente un problema a su pareja. Le devuelven una suma que olvidó que había prestado. Establezca alianzas en su círculo profesional. Duerma más horas, lo necesita.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Propóngase que la vida en común no caiga en la rutina. No es buen día para invertir en bolsa. Siendo metódico en su trabajo, no tendrá problemas. A pesar de que su salud es envidiable, no se descuide.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Muchas posibilidades de afianzar su relación. Las inversiones le serán beneficiosas. Debería dar un giro a su forma de trabajar. No se exceda con los dulces y cuide su alimentación.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Es hora de descubrir nuevas experiencias amorosas. En lo económico, se enfrenta a importantes obstáculos. Periodo de cambios en el trabajo, serán favorables. Se sentirá en forma, lleno de vitalidad y energía positiva.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Si no quiere perder a su pareja, dedíquele el tiempo necesario. Disponga de su dinero a su antojo, para eso lo tiene. En esta jornada lo laboral cobra protagonismo. Gozará de un buen estado físico y mental.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Una actitud más sincera con su pareja les beneficiará. Busque nuevas formas de aumentar su capital. Buen momento para pedir un ascenso. Si lo necesita, cómprese una mascota.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Día sembrado de escollos sentimentales. Valore si prefiere enfrentarse a un familiar o perder dinero. Trate de dar ejemplo a sus subordinados. El control de lo que come y el ejercicio le mantendrán en forma.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Nada de planificaciones para el amor, improvise. Infórmese bien antes de realizar cualquier inversión. No se dedique al trabajo hasta la extenuación. Demasiado acelerado, relájese.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Encuentro muy satisfactorio con su familia. Dispondrá de bastante más dinero del que pensaba. Los roces con sus compañeros enturbian el trabajo. Anda un poco desordenado en su interior, pero no es grave.