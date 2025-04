Horóscopo de hoy, miércoles 2 de abril

Energía positiva; restablezca su equilibrio emocional. No se fíe de las facilidades para obtener un préstamo. Vaya dispuesto a hablar de sus proyectos laborales. Necesita ponerse a punto físicamente, haga deporte.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Su relación sentimental necesita un ritmo más tranquilo. No tome decisiones arriesgadas para su dinero. Profesionalmente, consigue sus fines y proyectos. Necesita actividad deportiva para recuperarse físicamente.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Encontrará el equilibrio con su pareja teniendo más intimidad. En su economía, la racha es estupenda. Está muy receptivo ante las novedades laborales. La tila puede ayudarle en los momentos de estrés.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Sorprenda a su pareja con algo original. Dispondrá de más dinero del que esperaba, pero no ahora. Profesionalmente, no haga promesas que no pueda cumplir. No abuse de los medicamentos para dormir.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Surgen grandes desórdenes sentimentales. La seguridad económica que busca tardará en llegar. Los cambios en su trabajo afectarán a su vida personal. Respete al pie de la letra los consejos del médico.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Con los asuntos del corazón, no sea tan frívolo. Puede permitirse especular un poco con sus finanzas. Podría ser propuesto para un puesto comercial. Las visitas al odontólogo son cada seis meses.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Día espléndido en el amor. Los negocios con amigos pueden dar buenos resultados. Hoy le felicitarán por su trabajo. Posible caída del cabello, consúltelo con su médico.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Si se ha enamorado de alguien que no le corresponde, olvídelo. Esos proyectos económicos en que piensa no serán rentables. Demuestre lo necesario que es su puesto de trabajo. Dispone de reservas energéticas, no las agote.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Esos pequeños detalles de su pareja le hacen muy feliz. Modere su actual tendencia consumista. No se deje llevar por utopías profesionales. Los problemas de salud serán fácilmente controlados.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

El amor volverá a renacer en su vida. Se enfrenta a gastos extras que no puede eludir. Confíe en el logro de sus metas laborales. Por fin tendrá una jornada relajada.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Encontrará a un antiguo amor que ahora está sin pareja. Buen momento para las inversiones. Finalmente obtendrá éxitos profesionales. Estado físico francamente excelente.