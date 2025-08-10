10 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Horóscopo de hoy, lunes 11 de agosto

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
Enterate de lo que depara el horóscopo en salud

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este lunes 11 de agosto de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Llega la temporada de Virgo.
Te puede interesar:

Llega la temporada de Virgo: los mejores consejos para aprovechar esta etapa

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Una especial invitación los llevará a concurrir a un lugar que siempre desearon conocer. Sus posibilidades laborales se abren mostrándoles una expectativa mejor de la actual. Ser agradecido a la vida siempre.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

La claridad en sus pensamientos los hará tranquilizarse frente a problemas que surgen a nivel familiar. Vean de manera más objetiva y busquen la verdad en las situaciones. Comienzo de una nueva etapa en el plano laboral.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

La curiosidad extrema los llevará a conocer a alguien con quien sueñan dialogar. No posterguen sus inquietudes internas, háganse eco de su realidad. Sólo uno puede hacer su propia vida y hacerse cargo sanamente.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

La relación familiar mejora, no decidan apresuradamente acerca de la realización de un viaje en común. Profundicen y asienten antes sus vínculos. Todo debe ser claro en este día a la hora de concretar firmas.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

No generen temores internos que los hagan desequilibrar los logros personales. La exigencia a veces es perjudicial, sean más condescendientes. Liberan una situación laboral que los conecta con hacer lo que se puede.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Una realidad afectiva les golpea la puerta de sus corazones. Deberán tomar una decisión. No se comprometan a realizar algo que luego les será difícil, salvo que logren permitirse el error. Novedad familiar que los alegra.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

No deberían actuar desde las emociones en conversación que mantengan a nivel laboral. No olvidar que en la vida debemos separar las cosas para no complicarnos. Día para que la lucidez sea protagonista.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

No esperen una respuesta determinada para este día en el plano laboral. A veces las cosas se postergan un poco. Llega alguien a sus vidas. Mediten y busquen la esperanza en los pensamientos.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Ansiedad frente a situación planteada en sus lugares de trabajo. Aprender que no todo es justo en la vida nos ayuda a tener mayor fortaleza. No desesperarse y a terminar de comprender ese fin y comienzo de etapa.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Organizan sus pensamientos y logran decidir sabiamente en cuestión financiera. Sus conveniencias laborales los llevarán a postergar un proyecto que por ahora no es muy seguro. Cada cosa a su debido tiempo.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Quizás la terquedad frente a situación los haga cometer un error en el plano laboral. Permítanse admitir que los demás tienen naturalmente sus puntos de vista. Día en que la convivencia necesita mejorar los aires.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Una conversación los llevará a decidir por ciertas cuestiones pendientes en el plano económico. Deberán resolver una cuestión de papeles, consulten personas idóneas. Plano social como para no perder las oportunidades.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 10 de agosto

La Luna Llena en Acuario que ocurre el 9 de agosto de 2025 trae una energía renovadora y liberadora que impacta de manera especial a tres signos zodiacales.

La luna llena en Acuario de hoy 9 de agosto beneficia a tres signos

El portal 8/8 representa una poderosa alineación entre el Sol en el signo de Leo, la estrella Sirio y la Tierra.
play

Qué es el portal del portal 8 del León y cómo activarlo: las predicciones de Jimena La Torre para cada signo

Enterate que deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 9 de agosto

¿Cuál es el mejor ritual de abundancia del portal 8/8?.

¿Cuál es el mejor ritual de abundancia del portal 8/8?

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 8 de agosto

Rating Cero

Eugenia Tobal reveló cómo fue su separación de Nicolás Cabré después de 13 años: qué dijo sobre la China Suárez.
play

Eugenia Tobal reveló cómo fue su separación de Nicolás Cabré después de 13 años: qué dijo sobre la China Suárez

Dos ex-Gran Hermano habrían comenzado un romance: la foto que lo confirma.

Dos ex-Gran Hermano habrían comenzado un romance: la foto que lo confirma

La Mona Jiménez confirmó que tocará en La Plata y participará de dos programas de televisión

El sorprendente anuncio de La Mona Jiménez que sacudió al mundo de la música

Joaquin Furriel y Julieta Cardinali fueron vistos a los besos en un bar porteño

Dos reconocidos actores argentinos fueron vistos a los besos: ¿están de novios?

Una miniserie ideal para los amantes de las series románticas ambientadas en la Segunda Guerra Mundial.
play

Está en Netflix y es la mejor serie de 4 capítulos: te va a volar la cabeza

Con emoción y honestidad, compartió detalles personales sobre este momento complejo y el proceso emocional que viene atravesando desde entonces.

La pareja de David de Gea reveló el verdadero motivo de su separación tras 14 años de casados: qué pasó

últimas noticias

Al Jazeera denunció que el ejército de Israel mató a cinco periodistas de su equipo.

El ejército de Israel mata a cinco periodistas de la cadena Al Jazeera y acusa a uno de ellos de terrorista

Hace 20 minutos
Lionel Messi junto a Jackson Irvine.

Enfrentó a Lionel Messi en el Mundial Qatar 2022 y recordó la llamativa estrategia de su DT: "Se negó a nombrarlo"

Hace 31 minutos
Valentina Bassi: El veto de Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad es pura malicia

Valentina Bassi: "El veto de Milei a la ley de emergencia en discapacidad es pura malicia"

Hace 32 minutos
Estos son los resultados del sorteo del domingo 10 de agosto de 2025.

Quini 6: resultados del sorteo 3.294 del domingo 10 de agosto de 2025

Hace 59 minutos
Semana de movilizaciones contra el ajuste en ciencia, salud, educación y jubilaciones

Semana de movilizaciones contra el ajuste en ciencia, salud, educación y jubilaciones

Hace 1 hora