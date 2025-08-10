Horóscopo de hoy, lunes 11 de agosto

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este lunes 11 de agosto de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

(21 de marzo al 20 de abril)

Una especial invitación los llevará a concurrir a un lugar que siempre desearon conocer. Sus posibilidades laborales se abren mostrándoles una expectativa mejor de la actual. Ser agradecido a la vida siempre.

(21 de abril al 21 de mayo)

La claridad en sus pensamientos los hará tranquilizarse frente a problemas que surgen a nivel familiar. Vean de manera más objetiva y busquen la verdad en las situaciones. Comienzo de una nueva etapa en el plano laboral.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

La curiosidad extrema los llevará a conocer a alguien con quien sueñan dialogar. No posterguen sus inquietudes internas, háganse eco de su realidad. Sólo uno puede hacer su propia vida y hacerse cargo sanamente.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

La relación familiar mejora, no decidan apresuradamente acerca de la realización de un viaje en común. Profundicen y asienten antes sus vínculos. Todo debe ser claro en este día a la hora de concretar firmas.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

No generen temores internos que los hagan desequilibrar los logros personales. La exigencia a veces es perjudicial, sean más condescendientes. Liberan una situación laboral que los conecta con hacer lo que se puede.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Una realidad afectiva les golpea la puerta de sus corazones. Deberán tomar una decisión. No se comprometan a realizar algo que luego les será difícil, salvo que logren permitirse el error. Novedad familiar que los alegra.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

No deberían actuar desde las emociones en conversación que mantengan a nivel laboral. No olvidar que en la vida debemos separar las cosas para no complicarnos. Día para que la lucidez sea protagonista.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

No esperen una respuesta determinada para este día en el plano laboral. A veces las cosas se postergan un poco. Llega alguien a sus vidas. Mediten y busquen la esperanza en los pensamientos.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Ansiedad frente a situación planteada en sus lugares de trabajo. Aprender que no todo es justo en la vida nos ayuda a tener mayor fortaleza. No desesperarse y a terminar de comprender ese fin y comienzo de etapa.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Organizan sus pensamientos y logran decidir sabiamente en cuestión financiera. Sus conveniencias laborales los llevarán a postergar un proyecto que por ahora no es muy seguro. Cada cosa a su debido tiempo.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Quizás la terquedad frente a situación los haga cometer un error en el plano laboral. Permítanse admitir que los demás tienen naturalmente sus puntos de vista. Día en que la convivencia necesita mejorar los aires.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Una conversación los llevará a decidir por ciertas cuestiones pendientes en el plano económico. Deberán resolver una cuestión de papeles, consulten personas idóneas. Plano social como para no perder las oportunidades.