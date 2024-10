Horóscopo de hoy, domingo 6 de octubre

Momento excelente para el amor. Se arrepentirá de los excesos cometidos con su dinero. Un buen currículum abre muchas puertas. Ánimo y a caminar, después se alegrará.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Propóngase que la vida en común no caiga en la rutina. Mantenga la calma, aunque sus gastos rocen el límite. Esa confianza y seguridad se traducirán en éxito profesional. Debe hacer más ejercicio.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Formaliza una relación que mantiene desde hace tiempo. Programe su economía sin angustias ni agobios. Nuevas y estupendas oportunidades profesionales. Naturaleza fuerte, pero aun así no baje la guardia.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Posibilidad de discutir con un amigo muy cercano. Los gastos extras no van a hacer peligrar su economía. Le conviene recordar que no está solo en su trabajo. Las chucherías no deben formar parte de su dieta.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Nace una bonita relación, insista y ganará. Económicamente está desahogado. Saque adelante su trabajo con iniciativa. Puede que sufra un pequeño esguince.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Todos los suyos no saben qué hacer para agradarle. Su economía mejora, pero vaya despacio. Día de abundante actividad laboral. Caminar ayuda a oxigenar mente y cuerpo.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

En el amor, no se ilusione antes de tiempo, sea prudente. En cuestiones de dinero, debe ser más práctico. Suavice su carácter, y no agobie a los compañeros. No se preocupe por sus problemas orgánicos, son leves.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Los celos influirán notablemente en la relación con su pareja. Invertirá dinero adquiriendo muebles antiguos. Llamará la atención de sus jefes por su esfuerzo y simpatía. No haga esfuerzos o tendrá una distensión muscular.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

No ignore a Cupido, valore más las relaciones amorosas. Su situación económica no es del todo buena, cuidado con las inversiones. Éxito en el trabajo por usar la táctica adecuada. Los temores le provocarán problemas de insomnio.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

No ponga en peligro su felicidad con el ser amado. Cuidado con los gastos excesivos. La formación es la antesala de cualquier trabajo. Abríguese para evitar constipados.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Buena comunicación con su pareja gracias al esfuerzo mutuo. Piense que no puede comprar todo lo que se le antoja. No se preocupe por el trabajo antes de tiempo. Ningún motivo de preocupación por su salud.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Es hora de descubrir nuevas experiencias amorosas. En lo económico, se enfrenta a importantes obstáculos. Periodo de cambios en el trabajo, serán favorables. Se sentirá en forma, lleno de vitalidad y energía positiva.