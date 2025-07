Horóscopo de hoy, domingo 13 de julio

Estar sin un amor a la vista también tiene sus ventajas. Económicamente le va bastante bien. No entre en ningún tipo de provocación en el trabajo. Cuide su salud actuando con moderación y equilibrio.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Estrechará lazos con alguien a quien aprecia. Quizá tenga problemas para cobrar una suma de dinero. Actuando con cautela, sus asuntos de trabajo irán mejor. Podrá cometer algún exceso sin que el cuerpo lo note.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Tranquilas las cosas del corazón. Empieza a disfrutar de un buen momento económico. No busque protección en sus compañeros, no la necesita. No olvide practicar deporte con más regularidad.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Un viaje con su pareja le aclarará muchas dudas. Ahorre, ya que puede tener gastos con los que no contaba. Puede que hoy le propongan un trabajo importante. Se encuentra alegre y en buena forma.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Demuestre la seducción que es capaz de desarrollar. Día ideal para aumentar sus ganancias. Su energía le hará aceptar nuevos proyectos profesionales. Dosifique el ejercicio físico o de lo contrario abandonará.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Si su corazón pide emociones no se cierre en banda. No sea imprudente con sus inversiones. Si piensa en un cambio laboral, es el momento. Está cansado y necesita unos días de relax.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Jornada conflictiva con su pareja. La decisión que ha tomado repercute en sus ahorros. El panorama profesional es francamente esperanzador. El sueño le impedirá concentrarse y rendir al cien por cien.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Su familia le hará llegar todo su cariño. Más que de ahorrar, se trata de no gastar. Tenga siempre presente su prestigio profesional, es su aval. Debería hacer más deporte, pero suavemente.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Abandone ese malhumor, su pareja le necesita. No gaste demasiado dinero, limítese a lo necesario. Escuche a los demás profesionales, siempre aprenderá. Hoy necesita ponerse las pilas, salga de casa.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Si se ha distanciado de su pareja, se acercarán. Surgen imprevistos que afectan a su economía. Tiene buenas ideas laborales, intente llevarlas a cabo. Hoy comprobará que ha perdido ese «kilito» que le sobraba.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Evite los comentarios negativos hacia su pareja. No es un buen día para hacer inversiones arriesgadas. Sea precavido en el trabajo o lo echará todo a perder. No le conviene trasnochar ni cometer excesos.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Expectación ante esa nueva relación. Controle los gastos, puede surgir cualquier contratiempo. En el trabajo, más responsabilidad y menos tiempo libre, valórelo. Un amigo le enseñará a introducir buenos hábitos en su dieta.