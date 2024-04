Horóscopo del Zodiaco: los enemigos de cada signo

Cada uno de los 12 signos de la rueda astral puede tener en común muchas creencias y prácticas, pero hay algunas que no comparten. Existen temas en los que están de desacuerdo y esto muchas veces desemboca en conflictos y peleas entre las personas. Por eso hay algunos que no se pueden ver, no se toleran y hasta llegan a ser enemigos.

Cuáles son los enemigos de cada Signo Zodiacal

Aries

Según el horóscopo, Aries es un signo que suele explotar con facilidad cuando algo no le gusta, y esto suele sucederle con los comentarios que hace Escorpio. Por esta razón pueden llegar a ser completos enemigos y prefieren mantenerse a distancia.

Tauro

A los nacidos bajo este signo no les gusta que las demás personas usen métodos de manipulación. Por esto, su enemigo número 1 es Géminis, un signo que, según el horóscopo, siempre quiere manipular para conseguir lo que necesita.

Géminis

En el horóscopo, las personas del signo Géminis se caracterizan por ser seres sociables y tener cientos de amigos. Pero hay una cosa con la que ellos no pueden lidiar, y es encontrarse en su camino a alguien que cree que siempre tiene razón. Por eso suelen llevarse mal con Capricornio.

Cáncer

El enemigo de Cáncer en el zodiaco es Sagitario. Por más de que estos dos signos tengan muchas cosas en común, suelen ir del amor al odio en un solo paso.

Leo

Según el horóscopo, Leo es un signo que se caracteriza por ser muy perfeccionista, y esto lo comparte con Virgo, otro al que le gusta que todo esté en orden. Y por eso es el mayor enemigo de Leo.

Sagitario

Además del signo Cáncer, Sagitario tiene otro enemigo que es peor para él. Se trata de las personas de Tauro, a las que prefiere mantener al margen, solamente porque no los soporta.

Virgo

Según el horóscopo, las personas nacidas bajo este signo tienen la característica de ser muy calmadas y no buscar problemas ajenos. Sin embargo, cuando se trata de Cáncer, su peor enemigo, no lo toleran y dicen exactamente lo que piensan.

Libra

A las personas del signo Libra, les gusta que se les reconozcan sus esfuerzos y aman recibir halagos por lo que hacen. Pero su mayor enemigo, Acuario, siempre está en contra de reconocerlo y nunca aplaude a Libra por lo que obtiene.

Acuario

Su gran enemigo directo es Leo. Esto se debe a que el signo Acuario tiende a ser líder en lo que hace y los de Leo también buscan estar al frente. Por eso siempre se disputan el liderazgo del grupo y quedan peleados.