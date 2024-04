Horóscopo del Zodiaco: el signo al que le da vergüenza expresar sus sentimientos

Esta característica es un tanto complicada de solucionar, pero no imposible. Es importante que se reconozca, ya que puede afectar al futuro y al presente de cada persona, volviendo a esta alguien que no expresa lo que siente, y por lo tanto no pueda plasmarse tal cual es.

El Signos Zodiacal al que le da vergüenza expresar sus sentimientos

El signo zodiacal en cuestión es Capricornio, estas personas son consideradas como las más tímidas de todas, ya que suelen tener varios problemas para conectar con su entorno emocional y pasar vergüenza a la hora de amplificar sus sentimientos y exteriorizarlos.

Características del signo Capricornio

Este signo que va del 21 de diciembre al 19 de enero, es por naturaleza un líder, paciente, bastante reservado, y excesivamente crítico. Regido por Saturno, Capricornio se toma muy en serio sus compromisos, y es a través del trabajo duro y de la excelencia de su labor como construye su autoestima.

Las personas nacidas bajo este signo se esfuerzan constantemente por asumir más responsabilidades y se empeñan en ser alguien a quien los demás admiren y respeten. Igualmente, puede ser que necesiten ser un poco menos exigentes con ellos mismos de vez en cuando.

A este signo de tierra le encanta ser práctico, responsable y sin miedo a trabajar. Están muy conectados con el plano físico y esto los convierte en personas muy estables y fiables. Tienen un gran aprecio por lo material y las incógnitas e incertidumbres son su mayor peligro.