Horóscopo del Zodiaco: cuáles son las mejores novias, según su signo

Las mejores novias, según su Signo Zodiacal

1 - Cáncer

Ella es la que acaricia con ternura y despierta con un beso pasional. Es así, impredecible, loca, divertida y muy cambiante. No es para cualquiera, necesita que su pareja sea capaz de comprender que sus emociones son un torbellino y que aunque muchas veces no entiende la razón de sus lágrimas, no falla.

Cáncer puede ser todo lo que quieras, pero es la novia que si promete lealtad, lo cumple hasta el último día. Ama la unión, el significado de formar un hogar y no sería capaz de cambiar a su familia por nadie. Su intención es ser la compañera que siempre está ahí, la que apoya, escucha y no juzga. Cáncer es quien puede doblar el orgullo cuando se trata de recuperar a quien ama.

2 - Piscis

La novia que tiene el talento del amor, la que no necesita esforzarse mucho para mostrar sus emociones es Piscis. Al principio le cuesta dar el paso hacia el compromiso, pero una vez que se siente segura no hay marcha atrás. Quiere ser feliz, busca que su encanto llene de buena energía a su pareja y hará lo que esté en sus manos para agregarle creatividad si es necesario.

Es la mujer que nació con el don de ser una gran madre, la que los llena de cariño, pero también es capaz de defenderlos como nadie. En el momento que decide hacer vida con alguien, pone por delante la comprensión. Siempre dejan claro que la lealtad es lo más importante. Piscis no baja la guardia, al contrario, busca la manera de evolucionar sin dejar atrás a su pareja. Su amor es como los buenos vinos, mejora con los años.

3 - Libra

Libra lucha contra su indecisión. De hecho, esa es la razón por la que muchos huyen de su amor, porque a simple vista puede parecer que no está lista para el compromiso. Igualmente, es muy cuidadosa, ya que le aterra terminar en los brazos equivocados. Cuando se enamora no es a medias, busca un amor apasionado, intenso y en el que la ternura sea más que bienvenida.

Puede ser exigente, pero no se va a conformar con migajas y por eso prefiere esperar hasta que llegue la persona indicada. Una vez que se siente segura, cumple de la manera más leal y genuina. Ella es sinónimo de bondad, romance y mucha paz. Tener una novia como Libra es un respiro puro, devuelve la esperanza de creer en un amor hasta que la muerte los separe.

4 - Tauro

Es la novia que roba la atención por dentro y por fuera. Su belleza física no está a discusión y si a eso se le agrega la manera tan elegante en la que va por la vida, sencillamente la hace irresistible. Es la mujer que tiene el don de mejorar, cuando se convierte en la novia, inspira a convertirse en mejor persona. Es de las que prefiere ver el vaso medio lleno y no tirarse a perder por cualquier cosa.

Sin embargo, su inteligencia y la forma en que busca una rutina para todo, hace que el día a día se vuelva menos pensado. Es la mujer maravilla, hace todo con tan poco y para que se queje de algo es porque realmente no encuentra salida, porque Tauro siempre busca soluciones. Tiene el don de dejar de lado los sentimientos de vez en cuando y simplemente centrarse en sus objetivos.

5 - Acuario

Es una de las mujeres más valiosas del zodiaco, pero pocos son los que tendrán el privilegio de llevarla al altar, porque así como es de dulce también es determinada. Si Acuario no se siente lo suficientemente conectada con alguien, simplemente decide seguir su camino a solas. Es agradable, generosa, inteligente y necesita a alguien que esté a su nivel.

Una vez que lo encuentra es experta en quitarle lo aburrido a las relaciones. No tolera caer en la rutina, siempre busca la forma de que todo sea más gratificante para ambos. Su ritmo no es lento, así que quien busque llamarla novia, va a tener que ser paciente con su forma de pensar y lo mucho que ama romper con lo convencional. Acuario es amor, valentía, es el coraje que le cambia la vida a alguien.

6 - Capricornio

Si hay alguien que sabe perfectamente que el matrimonio no se trata de un montón de corazones en el aire, es Capricornio. Quizás la mujer más centrada de la lista, pero a la vez la más difícil de conquistar, porque sus exigencias son tan altas que hasta ella misma se llega a sentir presionada.

No obstante, es una diosa cuando se trata de tener algo a largo plazo, le gusta convertirse en la que toma las riendas, organizar y buscar la forma en que ambos se sientan cómodos en la relación. Capricornio es la novia que tal vez no se tolera algunas veces, en especial cuando pone por delante horarios, pagos o el orden. Es una coordinadora por naturaleza, pero sin darse cuenta se vuelve el pilar que ayuda a brillar.

7 - Géminis

Géminis es la novia deseada, la irreverente, la que nunca se está quieta, pero la que también tiene un corazón dulce, capaz de entregarse a profundidad en el momento menos pensado. Es la que no puede caer en la monotonía porque se siente atrapada como si fuera una máquina. Igualmente, cuando ama lo hace de una forma solidaria, intensa y muy leal.

Géminis es la novia que le pone la cereza a la tarta, la que no se guarda nada y simplemente deja que sus emociones tomen el control. Pero también ama la adrenalina, ponerle un toque de creatividad a todo. Es muy afectiva, de las que dan besos en la frente y acarician de la nada. Es de esas novias que tienen el don de sorprender en todo.

8 - Escorpio

Una novia Escorpio es para valientes, para los que no le temen a la llamarada de emociones, para los que están dispuestos a amar sin filtros, porque es la mujer que por ningún motivo va a fingir algo que no aparenta. Se la quiere tal y como es o no. Si se está a su lado, se debe saber que sacará lo mejor en uno, no exige, no quiere cambiar a otro, pero identifica los sueños y motiva a luchar por ellos.

Además, su carácter es fuerte, siempre se necesita a alguien así al lado, que no tema tomar las riendas de vez en cuando. Hacer equipo con Escorpio eleva el potencial, pero no todos están listos para brillar tanto. Hay quienes prefieren seguir conformándose con ser uno más y cumplir con lo que la sociedad exige.

9 - Virgo

La verdad es que es una mujer bastante exigente. Es de las que prefiere su soledad antes que terminar lidiando con personas que no tienen idea de lo que es el compromiso. Virgo no tiene tiempo para jugar en cuestiones del amor, si decide estar a tu lado es porque realmente quiere construir algo a futuro, porque lo que más valora es su tiempo y no se lo da a cualquier persona.

Es la novia que hace ver los pros y los contras de todo, la que tiene que analizar de forma meticulosa. No está acostumbrada a seguir órdenes de nadie, pero sí a trabajar en equipo. Tal vez no sea la más expresiva, pero sí la más fiel. Si Virgo se casa es porque de verdad lo quiere.

10 - Leo

La vida sabe lo lindo y puro que es el corazón de una mujer Leo. Ella merece ser feliz, no conformarse con amores que aman un día y otro no. Es un honor cuando se convierte en la novia de alguien, porque demuestra lo que es el cuidado. Se preocupa por la salud mental, física y emocional de su pareja.

Quizás tenga momentos impulsivos, en los que quiera salir corriendo de la desesperación, pero al final no suelta. Leo quiere construir algo a largo plazo, tener la seguridad de despertar cada mañana con la persona que ama y meter las manos al fuego por ella, si es necesario. Su pasión es la que no conoce límites, la que recuerda al primer amor, pero no quiere ser la número uno, quiere ser la última, la que acompaña hasta el final.

11 - Aries

Aries es la novia gloriosa, la que se roba miradas por su hermosa belleza, la que enamora al primer suspiro y no suelta una vez que promete lealtad. Ama romper con las reglas establecidas, no se puede esperar que sea la novia que guarda las apariencias, si no está de acuerdo en algo, lo dirá sin miedo a nada.

Puede que haya momentos en los que la guerra la gobierna, pero tiene la habilidad de ponerse límites. Aries no daña a quien ama, al contrario, lo defiende con uñas y dientes. Como novia espera que le paguen con la misma moneda, no piensa conformarse con menos. Pero, el que se atreva a traicionarla debe tener cuidado, porque con el mismo fuego que ama, desaparece de la vida de la noche a la mañana.

12 - Sagitario

Ella no es la mujer que vas a encontrar en cualquier lugar, es la excepción, la que no tiene ni un poco de miedo de quedarse sola. La que sueña en grande, con lugares desconocidos, con gente única, con hacer travesías que le aceleren algo más que el corazón. Ella quiere que la amen desde la libertad, no quiere que la necesites, quiere que la echen de menos y tengan ganas de incluirla en sus planes.

No huye del compromiso, huye de los amores que atan, que buscan que cambie, que la describen como rara. Huye de esas parejas que creen que el amor tiene que ser perfecto y que se quieren ir a la primera crisis.