Horóscopo del Zodiaco: consejos para salir de una relación tóxica, según tu signo

Las relaciones tóxicas dejan huella en todos, pero no todos las superan de la misma manera. Cada signo del horóscopo del zodiaco tiene sus propias formas de afrontar el dolor y la ruptura, cometiendo errores en el proceso, buscando refugio en la soledad, o incluso aferrándose a la relación a pesar del daño.

Es importante recordar que no hay una forma “correcta” de salir de una relación tóxica. Lo fundamental es reconocer que se está en una situación dañina y buscar ayuda para salir de ella. No hay que culparse por las reacciones o por no actuar como “debería”. Cada persona tiene su propio ritmo y su propia manera de sanar.