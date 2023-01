Horóscopo Chino: los tres signos que te podrán hacer pasar una mala experiencia amorosa

Se trata de personalidades complicadas. Por eso, la astrología china recomienda no acercarse a ellas si buscás tener una relación sana y duradera.

De los 12 signos, el horóscopo chino destacó a los más crueles, los más posesivos y los más traicioneros en el plano amoroso . En esta oportunidad, analizó a aquellos que reúnen muchas de estas características. De hecho, la astrología oriental recomienda no acercarse a estos individuos para evitar pasar una mala experiencia amorosa .

Los tres signos de la Astrología China que te podrán hacer pasar una mala experiencia amorosa

En esta oportunidad, el horóscopo chino realizó un profundo análisis en torno a los signos que podrían hacerte pasar una mala experiencia amorosa y recomendó alejarse de ellos si buscás tener una relación sana y duradera. ¿Cuáles son?

Horóscopo ¿Cuáles son los tres signos que te podrán hacer pasar una mala experiencia amorosa, según el horóscopo chino?

Buey

Son los nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 y 2021. Su sobreprotección y control sobre las parejas hace que, permanentemente, entren en conflicto con ellas. Son personas con mucha determinación y tenacidad que siempre buscarán cumplir con sus metas.

Dragón

Los que tienen fecha de nacimiento en 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012 integran el signo Dragón. En el amor tienen un aspecto negativo y es que son muy posesivos.

Esto es porque transmiten exigencia a las personas que los rodean siendo misteriosos y llamando mucho la atención.

Perro

Son los nacidos en 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006. Sin dudas es uno de los signos más buenos y nobles que hay. Sin embargo, según la astrología oriental, no es recomendable hacerlos enojar e incluso no es bueno estar con ellos cuando su humor es malo. En estos casos, se vuelven hirientes y no lo pueden manejar.