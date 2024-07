Horóscopo Chino: el día de la suerte para cada signo en julio 2024

Es importante destacar que la fuerza predominante durante el mes influirá en tu signo del zodiaco chino. A continuación te informamos sobre las predicciones de la astrología oriental para los 12 animales del horóscopo chino y cuándo será su día de fortuna en el mes.

Cuál es el día de la suerte para los signos de la Astrología China en julio 2024

La astrología oriental nos trae una vez más una predicción puntual para cada signo. Lo que tenes que saber para este mes es cual será el día en el que puedas tener más fortuna que el resto.

Rata

El día más afortunado es el 15 de julio. Tu suerte se centrará en reconocer tus fortalezas internas y confiar en tu potencial. Tienes aliados invisibles que trabajan detrás de escena para ayudarte. Mientras te enfoques en tus prioridades y encuentres la energía adecuada, todo fluirá sin problemas.

¿Cómo tener más suerte en julio, Rata? Trabaja con el cuarzo Aguamarina para obtener paz y claridad, y usa el color azul para atraer la suerte.

Buey

Tu día más afortunado es el 18 de julio. Tu instinto será tu mejor guía. La suerte está en el aire, solo debes estar atento a las señales. Confía en tus intuiciones y sigue tu camino.

¿Cómo tener más suerte en julio, Buey? Usa el color rojo para atraer la buena fortuna, y rodea tu entorno con narcisos y girasoles para potenciar tu energía positiva.

Tigre

Tu día más afortunado es el 3 de julio. Tu creatividad y proactividad serán tus mayores aliados este mes. Piensa en formas innovadoras de mejorar tu vida y actúa en consecuencia.

¿Cómo tener más suerte en julio, Tigre? Elige sabiamente a tus compañeros para evitar obstáculos. El color azul te traerá suerte.

Conejo

Tu día más afortunado es el 9 de julio. La gratitud será tu clave para atraer suerte en julio. Aprecia las áreas de tu vida donde ya tienes suerte, como el amor y las oportunidades recibidas.

¿Cómo tener más suerte en julio, Conejo? Monta un altar con incienso y ofrendas de frutas, y comparte esos frutos con tus seres queridos. El color rojo será tu talismán de suerte.

Dragón

El día más afortunado para ti será el 5 de julio. Reconoce tu grandeza interna y supera el síndrome del impostor (fenómeno psicológico por el que la persona cree que no es inteligente, capaz o creativa, a pesar de que las evidencias indican que es hábil, presenta un alto rendimiento y tiene éxito). No saber algo no es una debilidad, sino una oportunidad para aprender.

¿Cómo tener más suerte en julio, Dragón? Trabaja con cristales como el ojo de tigre, la obsidiana o la cornalina. El color azul te traerá suerte y potenciará tu energía.

Serpiente

Tu día más afortunado es el 7 de julio. La creatividad será tu mayor aliada en julio. Enfrenta tus miedos y déjalos ir para liberar tu potencial creativo.

¿Cómo tener más suerte en julio Serpiente? Medita regularmente para obtener claridad y conocimientos. El color verde te traerá suerte.

Caballo

El día más afortunado para el Caballo es el 8 de julio. Tu suerte provendrá del amor y la pasión. Identifica lo que hace que tu corazón lata más rápido y persíguelo con determinación.

¿Cómo tener más suerte en julio, Caballo? Medita sobre tus deseos y observa cómo tu suerte se despliega. El color verde será tu amuleto de suerte.

Cabra

Tu día más afortunado es el 23 de julio. Presta atención a las señales y sincronicidades a tu alrededor. Actúa cuando sientas que es el momento adecuado. No dejes que el miedo te detenga.

¿Cómo tener más suerte en julio, Cabra? El color verde te traerá suerte y te guiará en tus decisiones.

Mono

El día más afortunado del Mono es el 29 de julio. Tu confianza interna será la clave de tu suerte en julio. Cree en tu propio valor y evita el autosabotaje.

¿Cómo Mono tendrá más suerte en julio? Establece una rutina diaria de meditación para mantenerte centrado. El color verde te traerá suerte.

Gallo

El día más afortunado del Gallo es el 15 de julio. Tu suerte estará ligada a las personas que siempre te han apoyado. Interactúa con aquellos que han estado ahí para ti y tu suerte florecerá.

¿Cómo Gallo puede tener más suerte en julio? Trabaja con cristales como la Cornalina o la Lazurita y usa el color naranja para atraer la buena fortuna.

Perro

El día más afortunado del Perro es el 23 de julio. Mantén la vista en tus verdaderos objetivos y no dejes que nada te desvíe. Tu sensibilidad aumentará este mes, así que ten cuidado con las influencias negativas.

¿Cómo Perro puede tener más suerte en julio? El color dorado te traerá suerte y te protegerá.

Cerdo

El día más afortunado del Cerdo es el 25 de julio. La clave de tu suerte en julio será tu propia creencia en ella. Reconoce las pequeñas bendiciones y actos de amor en tu vida.

¿Cómo puede Cerdo tener más suerte en julio? La suerte puede venir en formas inesperadas, así que mantente abierto y agradecido. El color verde te traerá suerte y prosperidad.