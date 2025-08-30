30 de agosto de 2025 Inicio
¿Hablar sin trabarte? La Luna en Sagitario del 31 de agosto trae el ritual perfecto

La energía expansiva sagitariana trae un rito sencillo para dejar fluir las palabras con alegría, confianza y claridad.

Por
¿Hablar sin trabarte? La Luna en Sagitario del 31 de agosto trae el ritual perfecto. Este domingo 31 de agosto, el astro lunar trae una vibración expansiva, optimista y aventurera que puede transformar la manera en que nos comunicamos.

Enterate que deparan los astros para tu signo.
Sagitario, signo de fuego regido por Júpiter, impulsa la fe, la confianza y el deseo de crecer. Bajo esta energía, las palabras fluyen con mayor naturalidad y entusiasmo, creando el escenario perfecto para hablar con más alegría y conexión.

este aspecto del cielo no solo inspira viajes y aprendizajes, también abre la puerta a conversaciones sinceras y cargadas de energía positiva. Es un momento ideal para dejar atrás la seriedad excesiva o el miedo al qué dirán, y para empezar a expresar ideas con un toque más auténtico y hasta filosófico. Si te cuesta hablar en público, explicar lo que sentís o iniciar un diálogo importante, esta fase lunar puede ser tu aliada. Para aprovechar al máximo esta energía, existe un ritual sencillo pero poderoso que ayuda a sintonizar con la Luna sagitariana. La idea es conectar con el fuego interno del signo, liberar bloqueos y abrir el camino hacia una comunicación más clara y optimista. Solo necesitás algunos elementos básicos y unos minutos de tu tiempo.

sagitario_f09716e5_240510120351_1280x720.webp

Ritual para comunicarte mejor con la Luna en Sagitario

  1. Encendé una vela amarilla o naranja (colores de la expansión y la creatividad), escribí en un papel tres cosas que querés expresar con más confianza y alegría, y mientras la vela arde, repetí en voz alta: “Mis palabras fluyen con luz, verdad y optimismo. Me comunico desde el corazón y con fe en la vida”.
  2. El fuego de la vela representa la chispa sagitariana que quema miedos y dudas, mientras que escribir ayuda a organizar pensamientos y emociones. Repetir el mantra es clave para integrar la energía y reprogramar tu manera de hablar con vos mismo y con los demás.
  3. Hacer este ritual el domingo te permitirá aprovechar la máxima influencia de la Luna en Sagitario, especialmente si buscás conversaciones más ligeras, sinceras y llenas de entusiasmo. Es un excelente escenario para llamadas importantes, mensajes esperados o incluso para animarte a contarle algo especial a alguien.





