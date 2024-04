Eclipse solar total en Aries: en qué consiste y cómo afecta a cada signo

Agregó que, si bien "los eclipses suelen tener una connotación más mundana que privada y particular", también "lo vemo reflejado en nuestras vidas y puede traer eventos contundentes, radicales, muy marcados", cuya temática dependerá del lugar de nuestra Carta Natal donde ocurra el eclipse.

"Los signos que se van a ver más afectados son Aries, Cáncer, Capricornio y Libra; con más relevancia quizás el signo de Aries, porque es donde tiene lugar el evento", adelantó la especialista. Es decir, influirá especialmente en las personas que tengan ángulos o planetas en el grado 19 de Aries o cualquiera de estos signos.

"La particularidad que tiene este eclipse es que está en el signo de Aries y su regente, Marte, está haciendo una conjunción con Saturno. Esto enfatiza mucho más el giro drástico que va a implicar este evento. Marca un corte, un cambio bastante contundente y radical", destacó.

eclipse solar El eclipse solar marcará un nuevo comienzo para todo el zodiaco.

Según remarcó, esta energía puede interpretarse "como que no hay vuelta atrás en lo individual y en lo particular de cada quien. Hay un cambio sustancial que puede implicar un nuevo comienzo. Hay una luz que se tapa y se evidencia una sombra, entonces algo que no se quería ver o que no se estaba viendo, de repente lo vemos", concluyó.

Eclipse solar total en Aries: cómo afectará a cada signo

Casuscelli adelantó cómo influirá el eclipse solar en cada persona según su signo Ascendente y las temáticas de cada casa. De todas maneras, aclaró que estas energías son generales y es necesario hacer una consulta astrológica personalizada para saber cómo afectará a alguien en particular.

Ascendente Aries - casa I

Atención y puesta en evidencia sobre temáticas que refieren a la autonomía y voluntad que se pone para llevar adelante los propios deseos. Oportunidad para hacer un cambio sustancial en referencia a la identidad y la manera de llevar adelante la propia vida. Cuidado del cuerpo físico: posibilidad de dificultades de salud. Caída de la vitalidad. Recomendación: no exigirse en estos tiempos y darse tregua para descansar y recuperar energías.

Ascendente Tauro - casa XII

Mirada puesta en el interior. Repliegue, introspección y oportunidad para registrar la necesidad de invertir sobre la salud mental. Evidencia de personas con las que no se tiene buena relación ni vínculo: se reconocen intenciones negativas de otras personas hacia uno. Se descubre lo que estaba oculto.

Ascendente Géminis - casa XI

Lazos y alianzas a las que se estarán atendiendo. Así mismo, esta es la casa de las amistades, por lo que pueden haber noticias que llegan en referencia a algún vínculo. También son las ganancias obtenidas a partir del trabajo y la profesión: noticias y cambios que vienen a causa de una modificación en el área laboral.

Ascendente Cáncer - casa X

El trabajo, la carrera, la esfera laboral, el estatus social y reconocimiento por las tareas que se realizan. Una nueva manera de llevar adelante este escenario a partir de una necesidad de transformar o hacer un giro radical en torno a la trayectoria profesional.

Ascendente Leo - casa IX

Una crisis sobre las propias filosofías de vida y la manera de llevar adelante la exploración del conocimiento y del saber. Énfasis puesto en los estudios superiores así como también en las instituciones educativas. Temáticas legales pueden presentar obstáculos y dificultades o llegar noticias desfavorables.

Ascendente Virgo - casa VIII

Dar prioridad a las obligaciones y responsabilidades financieras: deudas, pagos en determinados términos, impuestos. Temáticas vinculadas a herencias pueden verse destacadas y, también, los recursos que son compartidos (con socios o pareja).

Ascendente Libra - casa VII

El vínculo con la pareja y con socios comerciales/laborales se verá altamente convocado con este evento teniendo lugar en la casa VII. Sustanciales modificaciones que marcan un importante cambio en la manera de vincularse con el otro. Examinación de tratos establecidos y reformulación de estos lazos.

Ascendente Escorpio - casa VI

Atención puesta en la salud física, en los hábitos y la manera de llevar adelante las rutinas cotidianas. Posible necesidad de incorporar nuevas herramientas para ofrecer mayor eficiencia en torno a servicios o trabajos que se ofrezcan o quieran ofrecer.

Ascendente Sagitario - casa V

Los amores, la diversión y el entretenimiento se verán opacados, eclipsados. Con este evento se pueden esperar modificaciones y variaciones para llevar adelante proyectos personales en los que se priorice la expresión personal.

Ascendente Capricornio - casa IV

Atención y foco puesto en la casa propia, en el hogar. También noticias o cambios en el entorno familiar. Algo que se va a estar destacando es la relación con los lazos más íntimos.

Ascendente Acuario - casa III

La manera de comunicar y expresarse hacia el exterior. Los aprendizajes y las relaciones cercanas (del contexto circundante y los familiares de segundo grado como lo son primos y tíos). Prevalecerá la necesidad de renovar o invertir en nuevas conexiones y conocimientos.

Ascendente Piscis - casa II

Los recursos personales, la manera de generar las propias finanzas y la forma en que se administra o lleva adelante la gestión de esto. Incrementos o disminución de la propia economía (todo dependerá de otros factores que acompañen el evento). Definitivamente atención sobre lo que se posee.