Cuáles son los rituales que debés hacer sí o sí si crees en el Día de Muertos

Energéticamente, el Día de los Muertos coincide con el simbolismo de la Luna Nueva en Escorpio, la cual ocurre en este periodo y es ideal para temas de introspección, transformación y conexión profunda. El signo del escorpión representa el renacimiento y la capacidad de sanar a través del pasado, lo cual resuena con el espíritu de la festividad, que invita a la reflexión y a la transformación del dolor en recuerdo amoroso. Este ciclo lunar, junto con el Día de los Muertos, es considerado un ciclo propicio para conectar con la esencia de nuestros ancestros y sanar vínculos.

Qué rituales debés hacer en el Día de Muertos en 2024

Pedir “calaverita"

Cada año, los niños mexicanos salen a las calles disfrazados de diferentes personajes, ya sean aterradores o no, para solicitar la conocida "calaverita". Esta tradición tiene un equivalente en Estados Unidos, donde el 31 de octubre se celebra Halloween. En el país del norte, los niños participan en el famoso "Trick or Treat" (Dulce o truco), donde si no reciben dulces de los vecinos, suelen hacer travesuras.

Visitar el panteón

Visitar la tumba de los fallecidos es una de las tradiciones en México que se lleva a cabo el día de la muerte del ser querido, en su cumpleaños o en una fecha especial para la familia, dedicando unos minutos para honrar y recordar a la persona. Durante el Día de Muertos, esta visita adquiere un tono especial, ya que la celebración invita a , rememorar de manera colectiva, a los difuntos.

Las ofrendas

En cada hogar mexicano, las personas destinan un espacio para colocar la ofrenda a sus seres queridos fallecidos. Tanto los altares europeos como los de las culturas prehispánicas se utilizaban para rendir homenaje a quienes ya no están en el mundo físico. Sin embargo, las ofrendas actuales combinan características de ambas tradiciones, ya que han evolucionado conjuntamente hasta convertirse en lo que conocemos hoy. Es posible encontrar elementos de ambas culturas en estas ofrendas.