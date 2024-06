Astrología del Zodiaco: cómo sanar una infidelidad, según cada signo

No es fácil recuperarse de una infidelidad. Esta es una de las experiencias más desgarradoras que alguien puede vivir. Afecta la seguridad, la dignidad y deja un gran dolor emocional. No todos los signos de la astrología del zodiaco manejan este momento de la misma manera y cada uno cuenta con su propia forma de afrontar y sanar esta herida.

Sin importar el camino que elijan, todos los signos tienen la capacidad de superar este difícil momento y encontrar la fuerza para volver a creer en el amor y darse una segunda oportunidad. La clave está en aprender de la experiencia y, sobre todo, en no perder la fe en uno mismo.

astrología del zodíaco Las peleas y los desacuerdos en las parejas, están para ser solucionados entre ambos. Por ello, el horóscopo occidental detalló las explicaciones. Pexels

Así sanan los Signos Zodiacales una infidelidad

Aries

Las personas de este signo eligen un camino directo para afrontar el dolor de una infidelidad. No importa cuánto sufran, arrancan de forma drástica los recuerdos y las emociones. Confían en sí mismos y saben que es una etapa pasajera. Aunque tenga días oscuros, tiene la valentía de sentir y levantarse. Puede tardar, pero tienen la confianza de que van a salir adelante.

Tauro

Para Tauro, la infidelidad es una burla a la lealtad que alguna vez le prometieron. No se quedará junto a quien lo hace sentir inseguro. Puede escuchar, pero nada justifica el daño. Su orgullo lo salva de humillarse y, poco a poco, aprende a vivir sin esa persona.

Géminis

Géminis queda con una grieta en el corazón tras una infidelidad. Se vuelve defensivo y se aleja al detectar algo raro. Necesita saber todos los detalles, por dolorosos que sean, para arrancar a esa persona de su corazón y entender por qué todo cambió tan de repente.

Cáncer

Quienes son de Cáncer jamás desearían a alguien vivir una infidelidad. La tristeza lo hunde hasta tocar fondo, pero se pregunta si merece su energía. Puede amar mucho, pero no más que a sí mismo. Sana cuando suelta y se da cuenta de que quien lo ama de verdad jamás lo rompería así.

Leo

horoscopo leo Freepik

Los de Leo no se permiten verse de rodillas. Sienten y aceptan el dolor, pero se establecen una meta para sacarlo. Si el dolor es más fuerte, se recomienda pedir ayuda. Este signo puede sanar acercándose a sus seres queridos o a un especialista. Sabe que ningún ex duele para siempre y que llegará el día en que se libere.

Virgo

Virgo aprende de la infidelidad. Mantiene su organización hasta para hacer el duelo. Comienza secándose las lágrimas y promete no volver a caer en esta situación. Sana cuando le quita los adornos a esa persona y se enfoca en sí mismo.

Libra

Las personas de este signo sufren al ver cómo se desvanece su historia de amor. Transita por dentro su dolor, mientras continúa con sus actividades y su vida hasta que decide soltar a esa persona.

Escorpio

Escorpio Características del signo Escorpio

Escorpio se enfrenta a un torbellino de emociones tras una infidelidad. Se culpa por amar tan intensamente y siente que la confianza se rompe por completo. Sana cuando se da cuenta de que esa persona no merece lo mejor de sí. Se centra en reconstruirse y confía en volver a ser el de antes.

Sagitario

Este signo busca que le digan siempre la verdad, aún si le genera dolor. No da segundas oportunidades y cuando se apaga su sentimiento por alguien no vuelve a engancharse con esa persona. Es ahí cuando sana, dándose el tiempo de vivir el duelo. Una vez que decide seguir adelante, no regresa.

Capricornio

Capricornio analiza las mentiras y el cinismo de quien le fue infiel. Le duele, pero su ego no le permite llorar frente a esa persona. Asume la situación con madurez. Sana con el tiempo y acciones, evaluando por qué todo se desmoronó, mientras se enfoca en sí mismo.

Acuario

signo acuario Freepik

Estas personas pueden perdonar en el momento, pero sana recién cuando su ex pareja desaparece de sus pensamientos, planes y sueños. Ahí es cuando de verdad perdona y se libera, confiado en que las cosas se acomodarán en su lugar con el correr del tiempo.

Piscis

Piscis siente que su mundo se cae con una infidelidad. Se siente herido y confundido, pero sabe que debe afrontar la situación. Su compasión le permite ponerse en los zapatos del otro, pero no significa que regresará. Sana cuando perdona desde lo más profundo y toma la decisión de sacar a esa persona de su vida para volver a empezar.