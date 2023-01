Astrología China: cuáles son los tres signos que más se enfocan en sus objetivos

Recordemos que, como ya se sabe, según el posicionamiento de los astros al nacer y el año de nacimiento, cada individuo recibe un animal que es representado en el horóscopo. Por ejemplo, aquellos nacidos en 1997 están regidos bajo el signo Buey.

Los tres signos de la Astrología Oriental que más se enfocan en sus objetivos

Tigre

Integran este signo los nacidos en los años 2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926. Son personas que no tienen pensado rendirse porque se caracterizan por ser ambiciosos y, hasta no conseguir sus objetivos, no van a parar. No conocen los obstáculos y les encantan los retos.

Dragón

Pertenecen a Dragón aquellas personas que nacieron en los años 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940. Apasionados y fuertes, reflejan, ante las personas que más quieren, respeto y humildad. Son creativos y, por sus cualidades, se transforman en líderes que siempre buscarán cumplir sus objetivos.

Buey

Los de Buey son los nacidos en 2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925. Lo que destaca de estos individuos es su gran ambición en el trabajo. Siempre cumplirán todas las metas que le pongan por más complicadas que sean. Priorizarán eso por sobre todo aunque deberían cuidar más su salud.