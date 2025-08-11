11 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Aries en cuarto menguante: así afectará tu determinación y tus planes

Si lográs equilibrar la energía de acción ariana con la calma introspectiva del menguante, esta semana puede convertirse en un punto de inflexión. Es tiempo de soltar con coraje y redirigir tu determinación hacia lo que realmente importa.

Por
Este martes 12 de agosto de 2025

Este martes 12 de agosto de 2025, la Luna alcanza su fase de cuarto menguante en Aries, impactando de forma intensa en cada signo. 

Este martes 12 de agosto de 2025, la Luna alcanza su fase de cuarto menguante en Aries, a 0°51’. Este evento lunar marca un momento de cierre, introspección y liberación, pero con el toque ardiente. así afectará tu determinación y tus planes este transito lunar.

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.
Te puede interesar:

Horóscopo de hoy, lunes 11 de agosto

Se trata de una combinación poco habitual: un final de ciclo que pide, al mismo tiempo, acción y coraje para dejar atrás lo que ya no tiene sentido. El cuarto menguante siempre invita a reflexionar y a preparar terreno para un nuevo inicio, pero en el signo ariano, la cibra se acelera. Es probable que sientas un impulso repentino de cortar con proyectos, relaciones o hábitos que no avanzan. La determinación estará alta, aunque también pueden aparecer la impaciencia y la tendencia a actuar de forma impulsiva. La clave estará en canalizar esa fuerza en decisiones conscientes, no en movimientos precipitados.

En lo personal, esta fase lunar favorece los cierres definitivos: renuncias, conversaciones pendientes o pasos firmes hacia una meta clara. En lo profesional, puede ser el momento perfecto para reorganizar prioridades y soltar compromisos que drenan energía. Aries no teme al cambio, y en cuarto menguante, te empuja a aceptarlo como un paso necesario para liberar espacio a lo nuevo que llegará con la próxima Luna Nueva.

Neptuno en Aries

Cómo afectará el cuarto menguante en Aries a cada signo

  • Aries: momento de soltar una vieja pelea o proyecto estancado; más liviano, más fuerte.
  • Tauro: necesitás dejar ir miedos financieros o laborales para abrirte a nuevas oportunidades.
  • Géminis: cierre de vínculos o grupos que ya no suman; espacio para nuevas conexiones.
  • Cáncer: decisiones firmes en lo profesional; fin de una etapa para dar paso a otra más alineada.
  • Leo: dejar atrás creencias o planes que no te motivan; energía para un nuevo rumbo.
  • Virgo: limpieza emocional profunda; despedida de viejas heridas.
  • Libra: fin de una dinámica desgastante en pareja o sociedad; más equilibrio personal.
  • Escorpio: oportunidad para cortar hábitos que frenan tu energía y tu salud.
  • Sagitario: cierre de un ciclo creativo o romántico; lista una nueva inspiración.
  • Capricornio: despedida de una etapa familiar o doméstica; cambios positivos en el hogar.
  • Acuario: fin de conversaciones pendientes; claridad mental para lo que sigue.
  • Piscis: momento de ordenar finanzas y dejar atrás gastos innecesarios.

Noticias relacionadas

Llega la temporada de Virgo.

Llega la temporada de Virgo: los mejores consejos para aprovechar esta etapa

Con la Luna en Piscis activando la energía emocional y espiritual, muchos buscan realizar rituales para empezar la semana con la intención de sanar, soltar o atraer paz

La verdad incómoda del ritual lunar en Piscis que nadie te cuenta

Este domingo 10 de agosto, la Luna en Piscis llega con un clima emocional intenso. 

La Luna en Piscis pide rendirse: los tres signos más golpeados emocionalmente

Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 10 de agosto

Venus en Cáncer es uno de los tránsitos astrológicos más emocionales y posesivos.

¿Por qué Venus en Cáncer puede arruinar tus relaciones sin que lo notes?

La Luna Llena en Acuario que ocurre el 9 de agosto de 2025 trae una energía renovadora y liberadora que impacta de manera especial a tres signos zodiacales.

La luna llena en Acuario de hoy 9 de agosto beneficia a tres signos

Rating Cero

Nicki Nicole vio el partido junto a la familia del jugador del Barcelona, Lamine Yamal

Las imágenes que confirman el romance entre Nicki Nicole y Lamine Yamal

Maluma se mostró indignado por presencia de un bebé de un años en su concierto

Maluma retó a una fanática en pleno concierto: "Es un acto de irresponsabilidad"

La lista de los seis últimos estrenos de Marvel que hicieron que se rompiera la era dorada del UCM, ya que fracasaron en taquilla.

Fracasos en taquilla: cuáles son las seis películas de Marvel que dieron pérdidas en sus estrenos

Mi año en Oxford, una película romántica y de comedia que atrapó al público fanático de este estilo de films en la gran N roja.
play

Ideal para el fin de semana: esta película basada en un libro romántico está causando furor en Netflix y tiene algunas polémicas

La inusitada y dolorosa caída del cantante de Dale Q Va

La inusitada y dolorosa caída del cantante de Dale Q' Va

Esta película que forma parte del repertorio de Netflix está siendo muy comentada
play

Cuál es la película de venganza y espías que sorprendió con su estreno en Netflix y estuvo entre lo más visto

últimas noticias

El curso comenzará del 9 de septiembre, y finalizará el 20 de noviembre.

La UBA lanza un curso gratis para profesionalizar a los paseadores de perros

Hace 16 minutos
La Policía busca identificar a los autores del crimen.

Horror en Rosario: sicarios asesinaron a una mujer e hirieron a su hijo adolescente

Hace 21 minutos
El papel de diario es uno de los materiales más fáciles de reciclar y reutilizar en el hogar.

Si tenés papel de diario de sobra en tu casa, estos son los mejores consejos para reciclarlo

Hace 33 minutos
Esta opción, además de brindar un sabor dulce y exótico sin añadir azúcar, aporta beneficios nutricionales que pueden convertir al mate en una bebida todavía más saludable.  

Cuáles son las aplicaciones que más afectan a tu mente según la inteligencia artificial

Hace 40 minutos
play

RAM adelanta la llegada de su pick up mediana con teaser oficial

Hace 42 minutos