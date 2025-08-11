Aries en cuarto menguante: así afectará tu determinación y tus planes Si lográs equilibrar la energía de acción ariana con la calma introspectiva del menguante, esta semana puede convertirse en un punto de inflexión. Es tiempo de soltar con coraje y redirigir tu determinación hacia lo que realmente importa. Por







Este martes 12 de agosto de 2025, la Luna alcanza su fase de cuarto menguante en Aries, a 0°51’. Este evento lunar marca un momento de cierre, introspección y liberación, pero con el toque ardiente. así afectará tu determinación y tus planes este transito lunar.

Se trata de una combinación poco habitual: un final de ciclo que pide, al mismo tiempo, acción y coraje para dejar atrás lo que ya no tiene sentido. El cuarto menguante siempre invita a reflexionar y a preparar terreno para un nuevo inicio, pero en el signo ariano, la cibra se acelera. Es probable que sientas un impulso repentino de cortar con proyectos, relaciones o hábitos que no avanzan. La determinación estará alta, aunque también pueden aparecer la impaciencia y la tendencia a actuar de forma impulsiva. La clave estará en canalizar esa fuerza en decisiones conscientes, no en movimientos precipitados.

En lo personal, esta fase lunar favorece los cierres definitivos: renuncias, conversaciones pendientes o pasos firmes hacia una meta clara. En lo profesional, puede ser el momento perfecto para reorganizar prioridades y soltar compromisos que drenan energía. Aries no teme al cambio, y en cuarto menguante, te empuja a aceptarlo como un paso necesario para liberar espacio a lo nuevo que llegará con la próxima Luna Nueva.