Aries en cuarto menguante: así afectará tu determinación y tus planes

Este martes 12 de agosto de 2025, la Luna alcanza su fase de cuarto menguante en Aries, a 0°51’. Este evento lunar marca un momento de cierre, introspección y liberación, pero con el toque ardiente. así afectará tu determinación y tus planes este transito lunar.
Se trata de una combinación poco habitual: un final de ciclo que pide, al mismo tiempo, acción y coraje para dejar atrás lo que ya no tiene sentido. El cuarto menguante siempre invita a reflexionar y a preparar terreno para un nuevo inicio, pero en el signo ariano, la cibra se acelera. Es probable que sientas un impulso repentino de cortar con proyectos, relaciones o hábitos que no avanzan. La determinación estará alta, aunque también pueden aparecer la impaciencia y la tendencia a actuar de forma impulsiva. La clave estará en canalizar esa fuerza en decisiones conscientes, no en movimientos precipitados.
En lo personal, esta fase lunar favorece los cierres definitivos: renuncias, conversaciones pendientes o pasos firmes hacia una meta clara. En lo profesional, puede ser el momento perfecto para reorganizar prioridades y soltar compromisos que drenan energía. Aries no teme al cambio, y en cuarto menguante, te empuja a aceptarlo como un paso necesario para liberar espacio a lo nuevo que llegará con la próxima Luna Nueva.