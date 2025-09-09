9 de septiembre de 2025 Inicio
9/9 mágico: el ritual para soltar y renacer entre eclipses

Este rito conecta directamente con la energía del 9/9 y prepara el alma para transitar los movimientos intensos que del cielo de septiembre.

9/9: Te contamos sobre el ritual para soltar y renacer entre eclipses.

9/9: Te contamos sobre el ritual para soltar y renacer entre eclipses.

9/9 mágico: se trata de una fecha muy potente porque combina el número 9 dos veces, lo que amplifica su energía. En numerología, simboliza cierre de ciclos, perdón, liberación y trascendencia espiritual. Te contamos sobre el ritual para soltar y renacer entre eclipses.

Esta cifra posee un fuerte simbolismo en distintas tradiciones: en numerología representa finalizaciones, sabiduría, compasión y evolución espiritual. Es el que enseña a soltar y a trascender.

Este año, además, septiembre está marcado por el mes de eclipses, que ya de por sí mueven energías de transformación, finales y comienzos inesperados. Por eso, el rito ideal para el 9/9 debería estar enfocado en cerrar etapas conscientemente, perdonar y preparar el terreno para lo que llega después del eclipse lunar en Piscis (21/9) y previo al eclipse lunar en Virgo (21/9).

9

Ritual entre eclipses para el 9/9

1. Preparar el espacio

Busca un lugar tranquilo, encendé una vela blanca (pureza, claridad) y un incienso o sahumerio (limpieza energética).

2. Escribir para soltar

Tomá papel y lapicera. Escribí una lista de todo aquello que querés cerrar: relaciones que ya cumplieron su función, miedos, creencias limitantes, hábitos que te pesan. Sé sincero y detallado.

3. Acto de liberación

Dobla el papel y quémalo en un recipiente seguro (o rompelo en pedacitos si no podés usar fuego). Mientras lo hacés, repetí en voz alta: “Hoy libero lo que ya no me pertenece. Confío en el proceso y me abro a lo nuevo.”

4. Agradecer y visualizar

Después, cerrá los ojos y visualizá cómo tu vida se siente más liviana, en paz y con espacio para nuevas oportunidades. Agradecé por lo que soltaste y por lo que está por llegar.

5. Cierre energético

Apagá la vela con cuidado y, si podés, date un baño con sal gruesa o con hierbas (lavanda, romero, laurel) para sellar el ritual de limpieza y renovación.

