Por qué el modo ahorro de batería puede afectar el funcionamiento del celular

Utilizar esta herramienta de forma ocasional puede ser útil para evitar que el teléfono se apague en momentos críticos, pero mantenerla habilitada de manera permanente puede generar inconvenientes. Esto se debe a que limita el uso de ciertos recursos del sistema y afecta el rendimiento general del dispositivo.

Celular modo avión Cargar el celular en modo avión se convirtió en una práctica cada vez más común entre los usuarios, motivada por la creencia popular de que esta acción acelera el proceso de carga y prolonga la vida útil de la batería Freepik

Por qué es malo usar el modo ahorro de energía en el celular

Cuando se activa el ahorro de batería, el celular implementa diversas restricciones que optimizan el consumo de energía, pero a costa de reducir su rendimiento. Uno de los principales efectos es la disminución de la velocidad del sistema, lo que puede generar una experiencia menos fluida.

Entre los cambios más notorios se encuentran;

La desactivación de la vibración

La reducción del brillo de la pantalla

La limitación de animaciones y efectos visuales.

Además, el dispositivo restringe la actividad en segundo plano, lo que puede ocasionar retrasos en notificaciones y ralentizar el uso de ciertas aplicaciones.

Otra de las modificaciones importantes es la desactivación de la función Always on Display en algunos modelos, lo que impide visualizar información en la pantalla sin necesidad de desbloquear el equipo. Además, la diferencia en el desempeño del celular es fácilmente comprobable mediante pruebas de rendimiento, que dejan a la vista una reducción notable en la capacidad de procesamiento cuando esta opción está activada.

Batería celular Una actualización de iPhone agota la batería rápido: ¿tiene solución? Freepik

El impacto es más evidente en tareas que requieren mayor potencia, ya que el dispositivo trabaja con menor capacidad para priorizar la eficiencia energética. Como resultado, la velocidad de respuesta se ve comprometida y la experiencia general puede volverse menos ágil.

Si bien el ahorro de batería es una función útil en momentos en los que no es posible cargar el celular, no es recomendable utilizarlo de forma continua. La mejor estrategia es activarlo únicamente cuando sea realmente necesario, para evitar que el equipo pierda rendimiento y no pueda aprovechar todo su potencial en el uso diario.