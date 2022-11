Asier Arranz: "Estamos en un limbo ético, como pasa con todas las nuevas tecnologías"

Sus respuestas en muchos casos parecen políticamente correctas, cuando en verdad se trata de su visión positiva sobre el uso de la tecnología.

Periodista: Pareciera que la Inteligencia Artificial (IA) está en todas partes, pero ¿qué es verdaderamente?

Asier Arranz: Todavía no está definido el límite de la IA, por ejemplo, simplemente con que entres a una habitación y una luz detecte tu presencia para encenderse, eso ya es una IA muy mínima. Es verdad que el término “inteligencia artificial”, está sobre usado. En mi ámbito nos referimos más a la IA generativa, aquella que es capaz de crear imágenes y videos.

P: ¿Cómo ves los derechos de autor (copyright) y la IA, campo que todavía no tiene legislación?

AA: La IA generativa se basa en datasets (base de datos) que ya tienen copyright, por lo que algunos autores están pidiendo que se quiten sus obras de esa base de datos, sin embargo quitarlas generaría problemas porque habría que reentrenar a la inteligencia artificial, y eso es muy caro. Las imágenes creadas por IA son muy parecidas, a las que toma de referencia, pero no exactas, por eso es difuso de quién es el copyright. Primero llega la tecnología y luego es regulada. Estamos en un limbo ético, como pasa con todas las nuevas tecnologías, como cuando iniciaron Uber o los drones.

P: ¿Qué significa “entrenar a la IA”?

AA: Es decirle a la IA “esto sí, esto no” , como haces con un niño “esto es un perro, esto es un gato”, hasta que al final aprende. Esto mismo a niveles astronómicos porque las inteligencias artificiales se entrenan con millones y millones de datos. De hecho ya se desarrolla una especie de auto-entrenamiento de etiquetado de fotos de todo el mundo.

P: La IA puede tener conciencia, recordando lo sucedido con laMDA, la IA de Google?

AA: Recordemos que en Junio de este año, Blake Lemoine ingeniero de Google consideró que laMDA es una inteligencia artificial es una máquina pensante y con sentimiento, lo que generó más preguntas que respuesta, y dudas sobre los límites de estos sistemas.Luego fue despedido a raíz de esa declaración, considerando que dicha apreciación desinformar y generaba pánico en la sociedad. El punto está en que no sabemos qué es la consciencia, cuando la definamos lo sabremos. Porque si algo se comporta como consciente pero no podemos definirlo…

P: Entonces ¿cuál es la diferencia entre un humano y un robot si no sabemos qué es la consciencia?

AA: Ahí está lo divertido de estas tecnologías. Vamos a llegar a un punto, no muy lejano en el que posiblemente nos enamoremos de un robot.

P: Hay quienes tienen miedo a perder sus trabajos por la IA.

AA: Más que miedo a perder el trabajo creo que es una nueva oportunidad para hacer cosas nuevas con menos esfuerzo. El ser humano tiene que disfrutar más la vida con otros humanos, y dejar las actividades complejas para las máquinas, sin estar dedicado a tareas muy repetitivas y agotadoras. Habría que mirar cuestiones económicas, como por ejemplo, si las máquinas pagan impuestos.

P: ¿Habría que denunciar a una máquina? ¿y si sucede algo en un metaverso?

AA: Va a haber mucho trabajo para los abogados (ríe), no van a perder el trabajo al menos hasta que haya una IA que decida quién es culpable. Es verdad que hay muchos dilemas éticos al llegar una nueva tecnología, pero que con el tiempo suele cambiar la sociedad para bien.

P: ¿Y sobre los drones que usan IA en la guerra Rusia Ucrania?

Asier indica no conocer que se usen drones con IA para la guerra. Sin embargo, tanto Rusia como Ucrania utilizan drones merodeadores kamikazes principalmente de origen turco e iraníes, que usando inteligencia artificial se dirigen hacia objetivos.

AA: Pero si te dan un cuchillo podrías usarlo para matar o hacerte una buena milanesa. Creo que hay que enfocarse menos en las máquinas y más en los humanos. Pienso que ahora estamos más conectados y somos más pacíficos. Internet ha mejorado a los humanos en general, y la IA podría hacer lo mismo, sólo que no debe usarse mal en el camino.

P: A principio de año Lapsus atacó a Nvidia, empresa en la que trabajas, ¿cómo pudieron resolver el ciberataque, siendo que además afecta a la reputación frente a los clientes?

AA: Básicamente todas las empresas sufren este tipo de ataques, es normal en un mundo globalizado. Es una carrera tecnológica para ver quién tiene mejor seguridad. Hace años casi nadie tenía un doble factor de autenticación en Instagram (medida recomendada para evitar el ingreso de otras personas a una cuenta ajena) ahora todos lo tienen configurado. Por eso lo que hacemos en cualquier empresa es subir los niveles de seguridad y estar por encima de quien intente saltearla.

P: ¿Quién gana el mundial?

AA: ¡Podemos lanzar un QUBIT para averiguarlo! Usemos la cuántica que funciona mejor y le preguntamos.

"Un Qubit es la unidad mínima de la computación cuántica y Asier lo nombra porque en su carrera profesional también ha trabajado con esta rama de la tecnología".

Hoy justo jugué un futbolín (refiriéndose a un metegol) con una mendocina y me ha ganado, así que me parece que me parece que la final es España - Argentina, y gana Argentina.