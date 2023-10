Zonda en Mendoza: hay alerta por ráfagas que podrían llegar a los 120km/h

Por su parte, el ministerio de Cultura y Turismo provincial, junto a Defensa Civil local, pidieron a la población no recorrer espacios abiertos, zonas arboladas, no hacer fuego y lo posible no salir de las viviendas ante las alertas amarilla y naranja por viento zonda para este fin de semana.

El director de Defensa Civil mendocino, Daniel Burrieza, aseguró que ante la llegada del viento Zonda que se debe “evitar salir y cerrar las puertas y ventanas de la casa”.

Debido a estas razones meteorológicas, todas las actividades en sus espacios el sábado 28 y el domingo 29 de octubre y las mismas serán reprogramadas. Además, se pidió a mendocinos y turistas que para este sábado es importante “evitar realizar actividades físicas; no manipular, ni tocar cables caídos, en caso de ver alguno comunicarse al 911”.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FBobmacoy%2Fstatus%2F1718315525808197988&partner=&hide_thread=false Mendoza, Malargüe: El viento zonda vuela parte del techo de una escuela albergue, mientras los alumnos están siendo evacuados... pic.twitter.com/AlQzb7kQYP — Doctor House (@Bobmacoy) October 28, 2023

Alerta naranja por la presencia del viento Zonda

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia de nivel naranja por viento Zonda para este fin de semana en varias localidades de la provincia de Mendoza. El organismo anticipó vientos con una velocidad promedio de 60 a 90 km/h y una temperatura máxima de 30 grados.

El alerta abarca desde el mediodía del sábado en Malargüe, San Rafael, General Alvear, parte de San Carlos y Uspallata, así como Santa Rosa, La Paz, San Martín, Junín y Rivadavia. Pasadas las 13, las ráfagas comenzarían a sentirse en el Gran Mendoza.

Alerta del SMN para el fin de semana por el Zonda en Mendoza Redes Sociales

El nivel naranja para el fin de semana, indicó “un fenómeno peligroso para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”, según el SMN, por lo que se instó a la población a tomar las precauciones necesarias.

Viento Zonda: características

El viento Zonda es un fuerte viento, caracterizado por su extrema sequedad y elevada temperatura, pertenece al grupo de los vientos que descienden desde la cresta de altas montañas al valle o el llano.

Los daños que provoca se deben a la sequedad atmosférica que genera, la brusca elevación de temperatura y los efectos destructivos de su fuerza. En las ciudades, ocasiona voladuras de techos, caída de árboles y tendido eléctrico. Las actividades al aire libre se detienen y todas aquellas que necesiten de la precisión no se pueden realizar, y se cierran las escuelas.