Viral: una mujer se olvidó el celular en un auto, el chofer se lo devolvió y todo terminó de una manera impensada

Sin embargo, el hombre le comentó que tardaría un poco ya que antes debía hacer otro viaje. Un poco molesta, la mujer aceptó y esperó que llegara al chofer. Sin embargo, se demoró más de lo pensado y la pasajera lo volvió a contactar para saber qué había ocurrido.

"¿Sí me vas a traer el teléfono? es que ya te tardaste un montón. Dime si me lo vas a regresar o si no te reporto", le advirtió la joven. Finalmente, el conductor llegó y entregó el teléfono, pero la mujer lo sorprendió con una desagradable actitud.

"Pensé que ya no me lo ibas a traer. Ahora por tu culpa voy a llegar tarde a mi trabajo. Tu responsabilidad es traérmelo luego luego cuando te diste cuenta que lo había dejado. Ahora ni modo, te voy a tener que reportar", le retrucó.

Richy Mx el chofer y protagonista de la historia mostró a través de TikTok la amarga experiencia que tuvo con la pasajera. El video que compartió superó los 345 mil me gusta y tiene alrededor de cinco mil comentarios. Algunos apoyan al taxista de aplicación mientras que otros criticaron la actitud de la mujer, de quien aseguraron mostró pocos valores y una actitud egocéntrica.