Vacaciones de Invierno en rojo: advierten que la ocupación hotelera cayó un 30% en Mar del Plata

Hernán Szkrohal, vicepresidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de la ciudad balnearia planteó el difícil panorama del sector para las próximas semanas, donde las reservas no superan el 30%. Habló sobre la influencia de los viajes al exterior y sentenció: "Uno no no ve una proyección en los próximos meses a mejorar”.