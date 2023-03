Una mujer vivió una pesadilla: fue encañonada, manoseada y le robaron el auto

El hecho ocurrió en Ibarrola y Jujuy, en La Tablada, partido de La Matanza. El novio de la joven había ingresado a su vivienda con los elementos que habían comprado. Salió a asistirla cuando escuchó que gritaba pero no pudo detener a los malvivientes.

Durante la entrevista con Daniela Ballester, la víctima detalló lo sucedido: "Uno me decía que me callara, que no grite y que no corra. Me dijo que me quedara ahí. Me empezó a tocar como si tuviera el celular, que lo había dejado en mi casa. Creo que no era como si buscaran algo".

"Uno tenía un arma y me apuntó cuando me agarró del cuello. Entonces grité, pero nadie escuchó", se lamentó la chica en El Diario. En ese mismo momento, comenzó a sonar la alarma del auto y eso asustó al grupo de ladrones, que se marcharon rápidamente.

Los detalles del robo a la joven

El periodista Germán Mónaco brindó más detalles de la situación ocurrida: "Florencia dice que eran menores de edad. No tenían más de 16 ó 17 años. El peor momento es que no solo le robaron el auto, sino que después con las llaves a su poder, un tercer hombre se queda con ella y con la excusa de buscar el celular empieza a manosearla. Fue un abuso sexual simple".