Un hombre fue encontrado muerto en la República de los Niños

Un hombre de 57 años fue encontrado muerto dentro del predio de la República de los Niños por un vecino que pasaba por el lugar, fue quien alertó a la seguridad para poder asistirlo. Pero cuando los médicos llegaron al lugar, ya no tenía signos vitales.

Los testigos también aseguraron que “tenía la llave de un auto en la mano”, y estaba realizando ejercicio, ante esto los investigadores trabajan para establecer los motivos de la muerte. Mientras tanto, el hecho fue caratulado como “averiguación causales de muerte” y está a cargo de la UFI Nº11.