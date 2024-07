Un hombre armado fue detenido a metros del acto de Javier Milei en San Juan

Cardiólogos anuncian un paro por 48 horas: no colocarán stents ni harán angioplastias

El arresto se llevó a cabo en uno de los puestos de seguridad ubicados en la Casa de Sarmiento, lugar donde se realizó el evento. Allí arribó un hombre, de 73 años, que en un primer momento justificó la tenencia de un arma al identificarse como un integrante de la fuerza policial federal. Hecho que levantó sospechas al no poder acreditar ser personal militar ni poseer los permisos necesarios de portación.

El secretario de Seguridad provincial, Gustavo Sánchez, aseguró a medios locales que “en un retén encontraron a una persona con una pistola 9 milímetros, con cargador y proyectiles, apta para el disparo”. Luego reveló que al principio “hubo oposición a la aprehensión, pero ya está detenido".

Milei acto en San Juan - Plan de Alfabetización, El hombre fue arrestado a metros del lugar donde el presidente Javier Milei presentó el plan de Alfabetización Nacional en San Juan. Captura

"Esta persona no poseía documentación que justificara la tenencia del arma. Se ha puesto en conocimiento a las UFI correspondientes para que tomen intervención y procedan judicialmente”, detalló el secretario consigna la información del diario Zonda.

Finalizada la Asamblea del PRO, donde Martín Yeza asumió la presidencia, se diferenció de Javier Milei y generó un fuerte impacto dentro del partido entre Patricia Bullrich y Javier Milei, la ministra de Seguridad brindó detalles sobre el incidente en San Juan.

"La policía de San Juan detuvo a una persona que estaba con un arma a 200 metros del Presidente. Estaba en el primer cordón. Le agradecemos mucho a los efectivos estar muy atentos. Por supuesto que esto permitió que el acto se haga con normalidad", expresó ante los micrófonos de C5N.

Javier Milei presentó el Plan Nacional de Alfabetización: "Estamos mirando un problema que Argentina ha querido ocultar"

El presidente Javier Milei presentó el Plan Nacional de Alfabetización en un acto en San Juan del que también participó la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. El mandatario valorizó la figura de Sarmiento y pidió "reivindicar el valor de la exigencia". A pesar de haber eliminado fondos y financiación, ahora prometió recursos para las provincias, incentivos para los docentes y más evaluaciones para alumnos. "Estamos mirando un problema que Argentina ha querido ocultar", aseguró.

El mandatario repasó cifras de la educación. "La mitad de los alumnos del primario no alcanza el nivel de lectocomprensión adecuado para su edad. Para los de sexto grado, ese valor llega al 70%. Es decir que 7 de cada 10 chicos argentinos no comprenden los textos que leen", señaló.

"El analfabetismo es a la educación y al desarrollo del capital humano lo que la inflación es a la economía: son los cimientos, la condición básica de cada uno de esos aspectos de la creatividad humana, sin la cual el resto de las esferas de la vida social no puede funcionar; tal como no puede haber desarrollo económico sin antes tener una economía estable, con una moneda sana, y con un sistema de precios libre que permita el cálculo económico, no puede haber desarrollo educativo sin antes garantizar que los protagonistas del sistema educativo sepan leer y escribir", sostuvo.