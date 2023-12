Tragedia en Córdoba: un hombre se ahogó en el río al intentar sacar la ojota de su hija

El accidente ocurrió alrededor de las 13.40 en el río de Los Sauces, un lugar está señalado como apto solo para "nadadores experimentados" por el portal local de Traslasierra. El hombre desconociendo la zona, se sumergió en la corriente, rápidos y ollas profundas, con numerosas piedras que forman cascadas.

Acto seguido, quedó atrapado en una ventana natural y no pudo emerger a la superficie. Los gritos de los presentes alertaron a las autoridades, pero éstos no pudieron rescatarlo. Su cuerpo fue encontrado a las 14hs y los intentos de reanimación no funcionaron.

En el hecho, intervino la Policía de Córdoba, Bomberos Voluntarios de Mina Clavero, Servicio de Emergencia, Defensa Civil y Seguridad, y Convivencia Ciudadana Local. La Policía Científica inició las investigaciones bajo la carátula de "muerte de etiología dudosa".