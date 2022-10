Thelma Fardin habló con la prensa antes del juicio contra Juan Darthés: "Fue una lucha desigual"

Fardin comenzó por asegurar: " Costó mucho llegar acá , hizo muchos intentos por no enfrentar a la Justicia. Llego con la expectativa de que la justicia esté a la altura de todo el proceso que recorrimos y estamos tratando de sentar una jurisprudencia no solamente en este caso, sino en todas las personas que se atrevan a denunciar violencia sexual, con lo revictimizante y violento que es atravesar el proceso de justicia, una Justicia que nos hace millones de pericias a nosotras ".

Siguiendo con este tema, la actriz añadió: "Cuatro años después de declarar en la justicia nicaragüense, en la brasileña, en la Argentina, que él se escapara, intentara evadir el proceso y termináramos litigando en el país que él eligió. Acá estamos y esperamos que la Justicia de el ejemplo. Tuve tantas trabas en el camino, qué queda para las personas que no tienen herramientas, que no tienen amnistía internacional, que no tienen abogados, que no tienen una voz, que no son conocidas, qué queda para todas esas personas. Este caso pesó mucho sobre mis espaldas en estos años".

Thelma Fardin Fardin con todas las personas que la acompañaron hasta la puerta de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres.

Luego, al ser consultada sobre la disparidad de la pelea que le tocó, Thelma Fardin remarcó: "Fue una lucha desigual. Es un poder muy fuerte el que estamos enfrentando. Si yo no tuviera todo este apoyo, no tengo idea cómo hubiera llegado hasta acá.

"Hasta último momento sacó recursos que jamás hubiéramos imaginado. La sensación es la de estar peleando con escarbadientes frente a un poder que se abroquela, que se cierra, que se protegen entre ellos porque tienen miedo de todo el oleaje que viene después de que una persona se entregue a hablar y denunciar. Sin dudas la justicia tiene que dar el ejemplo", añadió.

Por último, le preguntaron por su opinión sobre Darthés siguiendo con su vida en Brasil: "Es injusto, pero a la vez hay que esperar que la Justicia hable. Elegimos recorrer el camino de la justicia, a pesar de que se cansan de decir que somos un grupo de locas. Recorrimos el camino de la justicia con todos los vericuetos que eso tiene, con lo difícil, con lo complejo, con lo agotador que es, porque es poner el cuerpo millones de veces, porque a mí me hicieron 9 pericias y él solamente tiene 1 pagada por él. Sin embargo, hasta que no hable la justicia, él tiene todo el derecho de estar haciendo su vida".