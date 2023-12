Tensión en el Congreso durante la madrugada: intimidación policial a los manifestantes

Hubo manifestaciones en distintos puntos del país, pero hubo un altercado con la Policía se dio en el Congreso por la madrugada. Cuando diferentes personas que estaban caceroleando intentaron bajar hacia la calle, pero la Policía no los dejó.

Uno de los pedidos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es que no se corten las calles para no perjudicar a los autos. Sin embargo, no pasó a mayores, pero la gente demostró su descontento y publicó videos en redes sociales.

Se creó un Comando Unificado Urbano para "prevención y control del orden"

El Gobierno oficializó la creación de un Comando Unificado Urbano para poder realizar “tareas destinadas a la prevención y control del orden urbano para el tejido de los territorios federales”. El decreto fue firmado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Bullirch Redes sociales

Mediante la Resolución 947/2023 publicada en el Boletín Oficial, se especifica que la “Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y la Secretaría de Seguridad y Política Criminal (o la que en el futuro la reemplace) del Ministerio de Seguridad, la Política Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, por los representantes, que eventualmente se designen, de los cuerpos policiales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las provincias que adhieran al presente".

El comando será disuelto por la ministra propuesta de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal o la que la reemplace y se designa como coordinador al jefe de la Policía Federal que tiene a su cargo cuerpos judiciales y fuerzas de seguridad.