Sobreseyeron a Rodrigo Eguillor, "el cheto de Banfield", en la causa por abuso sexual, por no ser capaz de afrontar un juicio.

La Justicia porteña cerró la causa por abuso sexual contra Rodrigo Eguillor , hijo de la fiscal Paula Martínez Castro, conocido mediáticamente como "el cheto de Banfield" , luego de que las pericias psicológicas determinaran que no puede afrontar un juicio por padecer trastorno de esquizofrenia paranoide .

Los hechos ocurrieron en noviembre de 2018, cuando se difundió un video de Eguillor forcejeando en el balcón de su departamento de San Telmo con una joven. Ella lo acusó de violarla sin preservativo, e intentó escapar a través del balcón. Él adujo que le estaba salvando la vida, ya que la mujer quería tirarse al vacío para suicidarse.

Su estilo altanero rápidamente le ganó el repudio en las redes sociales, donde lo apodaron "el cheto de Banfield". "Nunca en mi vida tuve ni medio problema para estar con una piba. Mirá si yo voy a necesitar con esta baby face violarme una mina, encima a esa mina...", había afirmado a través de Instagram.

Tras haber sido demorado cuando se formularon las acusaciones, un mes más tarde ganó notoriedad nuevamente tras ser arrestado en el aeropuerto de Ezeiza cuando se aprestaba a viajar a España para ver el partido River-Boca en Madrid por la Copa Libertadores 2018.

En 2019 surgió el primer resultado médico que indicaba un trastorno mental. La defensa pidió dos veces su sobreseimiento, que fue negado. Sin embargo, en 2022 se retomaron los exámenes para determinar el estado de salud del joven y su influencia en la causa.

En febrero, un nuevo informe determinó que Eguillor, quien goza de arresto domiciliario en un country de zona sur desde la pandemia, "padece un trastorno mental crónico consistente en antecedentes de trastorno por uso de sustancias, trastorno de la personalidad y trastorno psicótico no especificado parcialmente compensado".

La junta médica concluyó que el joven "padece un trastorno psicótico crónico no especificado parcialmente compensado, un trastorno de la personalidad de características crónicas y antecedentes de trastorno por uso de sustancias cuya previsión es que requerirá tratamiento psiquiátrico y psicológico de por vida" y "se encuentra comprendido dentro de las previsiones del articulo 77 del Código Procesal Penal", situación que califican de "irreversible".

Basada en esto, la defensa reiteró el pedido de sobreseimiento y la declaración de inimputabilidad, dado el trastorno de esquizofrenia paranoide que el imputado padece desde los 14 años.

El Tribunal dictó el sobreseimiento basado en "su incapacidad sobreviniente para ejercer sus derechos y afrontar el juicio oral en esta causa", pero no declaró la imputabilidad. "Aunque el trastorno de base que presenta es de larga base y conocido desde el inicio del proceso, no puede afirmarse que, al momento de la presunta comisión de los hechos, al momento de la presunta comisión de los hechos, Eguillor no haya podido comprender la criminalidad de sus actos ni dirigir sus acciones", detallaron.