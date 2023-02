Se cumplen 4 años de la desaparición de Arshak Karhanyan: "El no se fue porque se quiso ir"

A cuatro años de al desafición policía de la Ciudad Arshak Karhanyan, su madre, Vardushe "Rosita" Datyvian , hizo un nuevo pedido de justicia por su hijo: "Hace 4 años que no sabemos qué pasó . Él no se fue porque se quiso ir".

En una entrevista con El Diario por C5N, la mujer manifestó: "Él no se fue porque se quiso ir. Arshak no dejó su departamento, su trabajo, su facultad y su familia así. Si quería ir a algún lugar nos avisaba como hace normalmente la gente. Él se fue para volver".

Mientras continúa la investigación, la mujer pidió justicia para saber qué le pasó a su hijo y cuestionó la inacción de la Justicia y expresó: "Estoy desesperada porque quiero saber qué le pasó a mi hijo. No son 4 días, sino 4 años, no estamos bien psicológicamente".

Asimismo, Datyvian apuntó contra el ministro de Justicia porteño en uso de licencia, Marcelo D'Alessandro: "Él me llamó y me dijo que se iba a comunicar con Larreta (Horacio Rodríguez) para que se comunicara con nosotros pero eso nunca pasó" e insistió en que "estos 4 años que falta Arshak marcan que no se fue porque quiso",

Además, Vardushe se refirió a un llamado muy especial que recibió del papa Francisco: "Me puse muy bien. Un llamado puede salvar el mundo", reconoció.

Qué pasó con Arshak Karhanyan

El 24 de febrero de 2019, Arshak Karhanyan, un agente de la Policía de la Ciudad mantuvo una conversación de alrededor 40 minutos con otro compañero de la fuerza, Leonel Herba, en la vereda de su departamento ubicado en avenida Directorio al 900 del barrio porteño de Caballito.

Luego de esa charla, Karhanyan fue registrado por cámaras de seguridad de la zona mientras ingresaba a una sucursal de la cadena Easy, donde compró una pala de punta, y a partir de allí se desconoce su paradero.

En relación a la investigación, la madre del policía desaparecido detalló que ella no está "conforme ni con la Policía de la Ciudad ni con el juez (Alberto Baños)", y consideró que el magistrado "está trabajando muy despacito". La propia Policía de la Ciudad está como fuerza auxiliar de la investigación.