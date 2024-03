Santiago Artemis sufrió un violento ataque en plena calle: "La homofobia todavía existe"

El propio Artemis se encargó de hacer pública la situación este miércoles a través de su cuenta de Instagram. "Fui atacado por dos personas en la calle hace 48 horas. No quería contar esto porque, además de preocupar, tenía miedo de que ustedes se asusten. No me pasó absolutamente nada, gracias a Dios", explicó en una historia.

El hecho ocurrió el lunes por la noche, cuando el diseñador se dirigía a comprar comida y dos desconocidos comenzaron a insultarlo sin ningún motivo. "Creo que se enojaron porque no les di pelota y uno de ellos vino corriendo hacia mí. Ahí sentí un golpe en el muslo", relató.

Sin embargo, momentos más tarde se dio cuenta de que "no era un golpe, sino un corte. Me punzaron con algo", señaló. Artemis no se dio cuenta de que estaba sangrando hasta que fue alertado por una pareja de turistas. "Les sorprendió que yo estuviera tan tranquilo con ese corte. Me miré y me quedé en shock", contó a TN.

Historia Santiago Artemis sobre ataque homofóbico 28-03-24

El diseñador aprovechó sus redes sociales para dejar una reflexión. "La homofobia todavía existe y gente mala ni hablar", aseguró. "Parte de mí me daba vergüenza contarlo, pero sé en mi corazón que explico esto para que ustedes puedan comprender mis ausencias en redes", agregó.

También adelantó que retomará sus actividades el próximo lunes. "Gracias a las enfermeras, a todo el equipo de la Policía y el SAME que me convencieron de ir (por miedo a que alguien me vea, qué estupidez)", destacó.

Momentos después, Artemis publicó otra historia donde agradeció a sus más de 600.000 seguidores. "Gracias a todos por el amor. No imaginé tanta buena onda. O sea, la gente me habla siempre, pero no me dan las manos para responder. Los amo. Real", expresó.