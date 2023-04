Reveladores audios del ataque al ex Gran Hermano: habrían intentado asesinarlo por pedido de su ex

Nuevas versiones indicarían la inocencia del ex Gran Hermano hasta ahora acusado.

El exparticipante de Gran Hermano 2015 Eloy Rivera fue apuñalado el viernes 14 de abril en el barrio de Palermo en una situación muy confusa, por lo que varias amigas de él se encargaron de esclarecer lo ocurrido . Con varios detalles, revelaron que su exnovia Thalía buscó asesinarlo y no pudo conseguirlo.

Durante el programa televisivo Socios del espectáculo reprodujeron una serie de audios de amigas de Eloy Rivera , ex Gran Hermano 2015, quienes se encargaron de revelar que la exnovia Thalía buscó asesinarlo el día que el influencer terminó internado con varias apuñaladas .

En primer lugar, en el programa de eltrece reprodujeron una conversación con dos amigas del exparticipante del reality show y la primera de ellas expresó: "Hay audios donde ella lo amenaza a él. Ella le ha hablado a muchas personas para que le corten un dedo. Hace tiempo me vengo enterando de estas cosas". Pero esto no fue lo único, sino que luego la otra presente dio su testimonio.

"Esta chica Thalía me ha hablado a mí diciéndome que vaya a la casa para hacerme lo mismo que le hizo a él. Podes resultar muerto o herido gravemente si vas", aseguró tras la pregunta del notero de Socios del espectáculo.

https://twitter.com/socioseltrece/status/1648704297012547584 La palabra de las amigas de Eloy Rivera en #SociosDelEspectaculo. pic.twitter.com/2vQ8Fzm6xM — Socios del espectáculo (@socioseltrece) April 19, 2023

Luego, el notero habló con Catalina y Martina, amigas de Eloy Rivera que lo fueron a visitar al hospital Fernández. "No son pareja con Franco Coronel, se conocen hace dos días. Esta chica ya venía amenazando a Eloy diciendo que lo quería ver muerto. A un amigo mío le dijo que lo hacía millonario si le cortaba un dedo", aseguró una de estas dos mujeres que no se aclaró cuál era.

Pero no se terminó allí, sino que continuó hablando: "Todo esto fue una cama, lo quisieron matar. Esta chica Thalía organizó todo. El cuchillo lo tenía el chico, no es el de Eloy. Él es inofensivo. Los medios están diciendo muchas cosas, él se metió con gente muy jodida". Así, las amigas del ex Gran Hermano 2015 buscan demostrar su inocencia luego de un hecho muy confuso.