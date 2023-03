Reino Unido: buscan penalizar el acoso callejero a mujeres y hombres

"Lo asombroso es que no haya sido así hasta ahora", destacó Clark y agregó: "Increíble que este tipo de actos no están tipificados, igual que no lo están los comentarios denigrantes y abusivos por razón de raza u orientación sexual, destacó el diputado del Partido Conservador.

La iniciativa fue presentada en diciembre y el Gobierno del Reino Unido espera que se convierta en ley para prevenir y sancionar el acoso basado en el sexo. El objetivo principal está dirigido a cambiar las actitudes hacia las mujeres, su contenido se aplica igualmente a los hombres.