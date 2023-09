Quién es Lisandro Togni, el hombre que agredió a Pablo Duggan en un restaurante

El hombre que atacó al periodista se llama Lisandro Togni: tiene 47 años, es un profesional del marketing, estudió en UCES y desde el año 2013 se dedica a la comercialización de "tiempo y espacio publicitario".

De acuerdo a información que circula en las redes sociales, Togni tiene domicilio en la localidad de Beccar, en el partido de San Isidro. En el momento de la agresión, se encontraba acompañado por su mujer quien también insultó al periodista de C5N.

"Mientras este tipo me decía que me iba a matar, se acercó y me escupió la cara", explicó Duggan y sentenció: "Con solo mirarme le agarró un ataque de violencia incontrolable".