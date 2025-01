Quién es el joven de 23 años que desapareció en Olivos luego de tirarse al río

Acto seguido, les dijo a sus acompañantes que iba a nadar un rato. Luego de que pasaran varios minutos en los que no apareció, dieron aviso a la Prefectura que activó de urgencia el protocolo de emergencia.

"Delimitamos un área específica en función de la información que nos brindaron los testigos y realizamos tareas de rastreo subacuático, con un enfoque en el fondo del río", detalló el subprefecto Federico Romero, jefe de la Estación de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental Tigre en diálogo con Todo Noticias.

"Martín ya había navegado en esta área. Es desgarrador estar acá sin saber qué pudo haber pasado", indicó un integrante de la familia, que por estas horas aguarda noticias.

Para su búsqueda se desplegó un operativo que incluye embarcaciones, motos de agua, un equipo de buzos y un dron. El subprefecto se mostró confiado con las condiciones climáticas actuales, que facilitan un trabajo de rastrillaje ininterrumpido.

Además, la Prefectura Naval investiga otros factores que pudieron haber desembocado en la desaparición del joven, como corrientes subacuáticas, remolinos o la densa vegetación del fondo del río.

Quién es el joven de 23 años que desapareció luego de tirarse al Río de la Plata mientras navegaba

Martín es oriundo de la provincia de Chubut y se mudó con su familia a Buenos Aires hace unos años. Vive en el partido de la Matanza, pero la pasión por el río lo lleva a visitar el Puerto de Olivos muy seguido para compartir junto su amigo Gastón, con quien estaba cuando se tiró del barco. "Es uno de mis mejores amigos, lo conozco hace cuatro años. Es un pan de Dios", describió su compañero de navegación en diálogo con Crónica TV.

El joven contó que llegaron a compartir un viaje hasta Colonia, Uruguay, y el correr de las aventuras juntos hizo que Martín averiguara por el curso de timonel. Además, el joven señaló que ese día no era como cualquier otro para Martín, puesto que era la primera vez que navegaría con su novia, que había viajado del sur para visitarlo. "Estaba bastante ilusionado", destacó su amigo.

Respecto al momento de la desaparición, el padre de Martín, Cristian Núñez, aseguró que mantenía su expectativa de encontrarlo sano y salvo. "Tengo como esperanza que se haya subido a alguna embarcación y que lo hayan rescatado inconsciente y que esté en algún hospital", planteó el hombre, y recalcó que solo tenía un short puesto y no contaba con su documento de identidad.

"Siempre confié que mi hijo es inteligente en esos sentidos, de tomarse precauciones, de si llega a pasar algo, saber como salir. Dijo: 'Yo me tiro a refrescarme', y le erró al salto. No cayó en el salvavidas y tuvo que bracear", relató, y agregó que su amigo se había zambullido en un intento de rescatarlo, pero que no pudo sacarlo a flote porque ambos habían comenzado a hundirse. "Gastón se pudo soltar y volver al velero y Martín se perdió de vista", afirmó.

Además, Cristian explicó la madre del joven, que reside en la provincia de Formosa, decidió viajar de emergencia para participar de la búsqueda. "Es desesperante para ambos", lamentó.