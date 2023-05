Quedó inconsciente tras una golpiza y lo salvó al hacerle RCP: "Fue como ver los videos de Báez Sosa"

La joven había aprendido las maniobras de reanimación cardiopulmonar en el colegio secundario y durante la carrera de Secretariado Médico, por lo que no dudó en intervenir. "Fue como ver los videos de Fernando (Báez Sosa), pero ahora estaba pasando enfrente mío. Un impulso me llevó a donde estaba él", recordó.

El chico estaba inconsciente y no tenía pulso, así que Trinidad comenzó a hacerle RCP de inmediato y continuó las maniobras durante cuatro minutos. "Era Ángel y yo, no escuchaba nada. Me concentré. Después he escuchado los videos y no puedo creer que había tanto grito alrededor de nosotros y no me acordaba de eso", relató.

"No paré ni un segundo hasta que le sentí el pulso. Pero no se despertaba, entonces empecé a gritar que me traigan hielo. Me alcanzaron unos vasos y le empecé a mojar la cabeza. Cuando le mojé la nuca, movió el brazo. Ahí lo dejé hasta que se despertara solo", agregó.

Trinidad relató que esa noche, pese al multitudinario show de cuarteto, el Estadio del Centro no contaba con ambulancia, personal de emergencias ni policías. Los propios amigos del joven se encargaron de trasladarlo a un centro de salud.

"La familia se comunicó, habló conmigo, me encontraron. Me comuniqué con la madre. Me dijo que ahora está bien, se está recuperando en su casa, pero le quedan los golpes en la cabeza y el cuerpo, es lo que le duele", concluyó.