Por una interna en la UTA, varias líneas de colectivos adelantaron el paro: cuáles son

Por su parte, Roberto Fernández criticó la medida de adelantamiento del paro y en declaraciones a C5N.com aseguro: "Esto es un juego sucio del grupo DOTA que manda a esta agrupación para adelantar el paro de las empresas que ellos son los representantes. La UTA ratifica a partir de la medianoche de este viernes 6, que si las empresas no pagan no sacaremos los servicios hasta cobrar lo acordado, y en las empresas que están pagando trabajaremos normal. Los grupos monopólicos quieren desestabilizar al Gobierno. Los trabajadores no estamos en esa posición".

Según la agrupación que conduce Juan Manuel Palacios y que anunciaron el paro desde las 16, "un sindicato nacional debe negociar para todo el país y no sólo para la región metropolitana de Buenos Aires". "Hoy nos deben la recomposición salarial desde el mes de enero que debió llevar nuestros conformados a no menos de $400.000, y nos deben las diferencias desde ese mes hasta junio y su incidencia en el aguinaldo. En lo que va del año ya perdimos más de dos salarios", aseguraron.

Este sector engloba, en su gran mayoría, a los colectivos que pertenecen a la empresa Dota, que dejará de dar servicio desde la tarde.

Un sector de la UTA adelantó para las 16 el paro de colectivos del viernes 7 de julio: a qué líneas afecta

Todas las líneas de la empresa DOTA: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 44, 50, 51, 56, 57, 74, 76, 79, 84, 91, 99, 101, 106, 107, 108, 117, 130, 135, 146, 150, 161, 164, 168, 177, 188, 256, 263, 271, 277, 299, 370, 384, 385, 388, 403, 405, 421, 429 y 435, 503 de San Vicente, 514 de Almirante Brown, 520 de Lanús y 570 de Avellaneda.