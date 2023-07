Por qué la NASA ahora usa la sigla UAP para hablar de los ovnis

Cómo fue el primer informe público de la NASA sobre ovnis

A mediados del año pasado, la agencia espacial estadounidense anunció la creación de un equipo especializado en el estudio de estos objetos voladores que suelen ser llamados como ovnis. En ese momento, la organización dejó en claro que su objetivo no era buscar vida extraterrestre, sino fortalecer la seguridad aérea, ya que estos objetos representan riesgos para los vuelos y amenazas para los países.

OVNI

“El número limitado de observaciones de UAP dificulta sacar conclusiones científicas sobre la naturaleza de tales eventos. Los fenómenos no identificados en la atmósfera son de interés tanto para la seguridad nacional como para la seguridad aérea. Establecer qué eventos son naturales proporciona un primer paso clave para identificar o mitigar tales fenómenos, lo que se alinea con uno de los objetivos de la NASA para garantizar la seguridad de las aeronaves”, señalaron.

Qué significa UAP para la NASA

La NASA ha dejado de utilizar el término UFO (OVNI en español) para referirse a los objetos voladores no identificados. En su lugar, proponen el uso de UAP, siglas que en inglés significa "unidentified aerial phenomena" (fenómenos aéreos no identificados). A raíz de este cambio, pretenden indicar que los objetos avistados en el cielo, cuyo origen no puede ser identificado, no se los asocie directamente con un origen extraterrestre.

"En este punto, realmente no tenemos ningún dato explícito que sugiera que hay una conexión entre los UAP y la vida alienígena”, afirmó el científico principal del Instituto de Ciencias Planetarias y miembro del equipo de la NASA, David Grinspoon,.

Inteligencia artificial en la NASA para analizar los UAP

Evans comentó: “Todos estamos comprometidos con la transparencia y la apertura en la NASA. Y por eso estamos celebrando estas reuniones en un foro tan público”. Los expertos del equipo de la agencia espacial estadounidense han solicitado más datos sobre las observaciones de los fenómenos aéreos no identificados. El mes que viene, se publicará un informe completo que detallará los avances realizados por el grupo, el cual está compuesto por 16 expertos de diversos campos y disciplinas. Estos especialistas han examinado alrededor de 800 avistamientos de UAP en las últimas tres décadas. De esos casos, solo una minoría no ha sido identificada, mientras que la gran mayoría tiene explicaciones convencionales, desde aviones comerciales, drones hasta fenómenos meteorológicos.

Según Grinspoon, “quedan eventos que no entendemos, pero tienden a caracterizarse por una mala calidad (en su detección) y datos limitados”. Frente a este escenario, varios panelistas destacaron la importancia de crear una plataforma que brinde a los científicos más y mejor información. Algunas propuestas incluyen una mayor participación ciudadana y el uso de sistemas de inteligencia artificial (IA) para ayudar en la recopilación y el estudio de los avistamientos, así como mejorar la calidad de la información almacenada.

Sean Kirkpatrick, director de la Oficina de Resolución de Anomalías (AARO) del Pentágono de EE.UU, aclaró: “Sería interesante ver cómo aplicar algunas herramientas de IA para buscar entre esos datos firmas anómalas que puedan correlacionarse con cosas sobre las que tenemos”