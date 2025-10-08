8 de octubre de 2025 Inicio
Polémica con el meteorólogo Matías Bertolotti: cuestionó la Peregrinación a Luján y fue repudiado en redes

El comunicador consideró "denigrante" y "terrible" que la caminata se haya realizado igual a pesar del alerta por tormentas que emitió el SMN. Tras las fuertes críticas, hizo un descargo e insistió: "Se tenía que suspender".

Muchos fieles cruzaron a Bertolotti en redes sociales.

El meteorólogo Matías Bertolotti se vio envuelto en una inesperada polémica después de que se viralizara un video donde consideró "denigrante" que la Peregrinación a Luján se haya realizado a pesar del alerta por tormentas vigente para la zona del AMBA, lo que le valió críticas e insultos en redes sociales.

Te puede interesar:

Brutal asalto: un motochorro arrastró a una monja por la calle y la dejó inconsciente

Durante una de sus intervenciones en TN, mientras presentaba el pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, el comunicador cuestionó la masiva caminata que partió el sábado desde Liniers y que, durante la madrugada del domingo, se encontró con fuertes precipitaciones.

"Después llegaron las tormentas, que por algunos lugares fueron fuertes. La verdad que lo de la Peregrinación a Luján, es denigrante lo que hicieron. Es terrible, terrible. Cuando les importa nada con tal de que 'la fe me va a salvar'...", lamentó Bertolotti.

"¿Ustedes vieron a la gente caminando con el agua por las rodillas de la tormenta severa que se registró en determinados lugares del Gran Buenos Aires? Difícil, realmente difícil. Tuve gente conocida que estuvo en los lugares y la gente de Emergencias no daba abasto a atender a la gente. Entraban tiritando, con principio de hipotermia", afirmó.

El video se viralizó en X, donde muchos usuarios se sintieron ofendidos por lo que sintieron como un ataque contra su fe. "Una cosa es no estar de acuerdo, pero como comunicador tiene que respetar"; "No podés hablar con esa impunidad de la fe de la gente"; "Hay que ser más respetuoso", fueron algunos de los comentarios.

En la misma línea se expresó el periodista Gustavo "Gato" Sylvestre, quien consideró que el comentario de Bertolotti fue "totalmente desubicado". "Es una ofensa que comete. Se nos ofende mucho a los católicos y no reaccionamos como reaccionan otras religiones, que frente a lo mínimo reaccionan inmediatamente", señaló en Mañana Sylvestre por Radio 10.

"Es aberrante lo que dijo este chico. Denigrantes son las fake news, denigrante es mal informar, denigrante es perder la objetividad que no tienen y la doble vara con la que informan diariamente. Y debería pedir disculpas, porque ha ofendido a millones de personas jóvenes que marcharon con mucha fe y templanza", destacó.

"Se creen con mucha impunidad y dueños de decir cualquier cosa, y ofenden de la misma forma en que ofenden desde el Gobierno, en la misma sintonía que están permanentemente. Se ríen y se burlan de la gente. Pero claro, no conocen la fe, la realidad cotidiana ni lo que es decir 'gracias'", sostuvo el periodista.

Tras la polémica, Bertolotti hizo un descargo en su cuenta de X. "Vuelvo a decir lo mismo: una creencia no puede estar encima de una alerta naranja. La caminata nocturna se tenía que suspender por los peligros. Se inundó, hubo gente con hipotermia y un rayo podría haber generado un desastre. Igual los insultos me los paso por los...", concluyó con un emoji de risa.

Horas después, publicó un mensaje más extenso donde aclaró que usó término "denigrante" en referencia a "las autoridades que deben cuidar la peregrinación, nunca a los peregrinos". "Cuando digo que la fe no te salva de una tormenta es justamente para hacer conciencia que la situación del otro día no era joda", señaló.

"Si alguien se sintió afectado o afectada, obvio que le pido disculpas, pero jamás podría atacar la fe y la religión a la cual yo pertenezco", aseguró. El meteorólogo recordó que "venimos de fuertes tragedias por no respetar alertas" y que "en Bahía Blanca se respetó ese alerta e igual hubo muertos y graves daños".

"En fin, mi simple motivo en este medio es advertirles, a veces con aciertos o a veces puede haber errores, los peligros del tiempo y los cuidados que se necesitan para eso, y la situación era grave. Debemos educarnos para poder cambiar las decisiones. A los que agreden diciendo barbaridades de mi vida, les aviso que ni se gasten porque nunca me afectó el qué dirán", concluyó.

