Paloma Herrera: "Los cinco años en el Teatro Colón fueron los más duros de mi vida"

En diálogo con C5N , Herrera contó como a los 7 años comenzó a estudiar danza con Olga Ferri, gracias a sus padres y, a los 15, ellos la acompañaron para que se instalara en Estados Unidos para poder perseguir su sueño: "No lo veo como que me costó ni que sufrí, estaba feliz con la idea".

Para Paloma, sus padres son la luz de sus ojos y aquellos que la ayudan a seguir adelante y los primeros que confiaron en ella para cumplir su sueño. "Ellos han sido superespeciales en mi vida", detalló y, en especial, su madre, a quien le dedicó unas hermosas palabras: "Mi madre ha sido mucho más que eso, fue amiga y hasta psicóloga".

paloma herrera "Cuando uno tiene un sueño, todo el resto queda de lado", señaló.

Conquistando escenarios

"Me sentí una agradecida, siempre supe que tenía mucha suerte de poder hacer lo que amo. La vida me dio mucho más de lo que podía soñar", afirmó la bailarina, a pesar de que vivió muchos años fuera del país, siempre "necesitó volver".

A los 18 obtuvo la green card de Estados Unidos como "Extranjero de extraordinario talento", y trabajó como parte del cuerpo del baile en el American Ballet Theatre. "Siempre tuve los pies sobre la tierra, una vida muy focalizada, muy disciplinada", explicó Paloma.

Después de realizar cientos de presentaciones y ser directora del Teatro Colón desde 2017 a 2022, la bailarina se retiró a sus 40 años. "Fue una decisión importante, pero cuando la tomé estaba totalmente convencida, fui re feliz toda mi carrera, sabía que me quería retirar joven", remarcó, ya que siempre priorizó dejar la actividad en su "mejor momento".

Cuando se retiró pensó que era el momento de poder volver a comer, sin restricciones de una dieta por el ballet, y tomar alcohol, algo que usualmente no hacía, pero aclaró que no le salió hacerlo: "Me gusta sentirme bien, me gusta hacer yoga, pilates".

paloma herrera . "Siempre tuve los pies sobre la tierra, una vida muy focalizada", reveló Paloma Herrera.

El paso de Paloma Herrera por el Teatro Colón

En relación con su paso como directora artística del Teatro Colón, expresó que durante esos cinco años fueron "los más duros de mi vida", ya que "no solamente lo artístico, funciones, giras, cronograma; pero muchos otros factores, que tal vez no es lo mío, se hace difícil cuando lo político está en el medio".

"Había cambios que me habían prometido que se iban a hacer, como las jubilaciones que siguen estando con los mismos problemas. Temas muy importantes, básicos para cambiar una compañía, dar posibilidades a nuevas generaciones, que pudieran bailar, porque así fue como yo hice carrera", justificó.

paloma herrera Herrera dedicó elogios a Julio Bocca: "Fue un grande y sigue siendo un grande",

En relación con la política, Herrera aclaró que "la oportunidad está para todos, no todo es blanco o negro, a veces siento que la política genera mucho conflicto, la gente deja de ver claramente. Trato de hacer política con el ejemplo".

Con un bajo perfil, la exbailarina se refirió a que "yo digo hago, soy bajo perfil, como me fui manejando en la vida puede ser un ejemplo y ser muchísimo más". Durante su carrera se relacionó con el bailarín Julio Bocca, recientemente nombrado como Director del Ballet del Teatro Colón: "Fue un grande y sigue siendo un grande", concluyó.