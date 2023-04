Otra ex de Cacho Garay lo denunció por violencia: "Decidí contarlo y poner fin a lo que me pasó hace 20 años"

En el programa Intrusos en América TV, Andrea Sabina relató este lunes que la violencia de Garay "apareció después de la maternidad", y remarcó las denuncias que hizo sobre los ataques: "Después de ver a Verónica y que los medios y la gente la acompañara decidí contar mi historia. Hice tres denuncias y no me escucharon".

La tercera mujer de Cacho Garay relató uno de los ataques de su victimario: "Yo estaba en la casa. Me pongo a lavar ropa. Voy a la habitación a buscar más ropa y encuentro una nota de un incidente que había tenido. Le pregunto: '¿qué te pasó?'. Se puso como loco, así que me fui y no le dije nada más".

Sabina agregó que a los pocos minutos Garay reaccionó furioso. "Apareció en el lavadero. Me agredió y me empezó a golpear la cabeza contra la pared. Me asusté. No le dije nada y se fue", siguió con su relato y confesó que lejos de culminar la situación fue peor: "Cuando volvió, tenía una cuchillo en la mano. Lo peché. Salí corriendo y me caí al salir. Se sube arriba y me empieza a pegar".

Además destacó que "los vecinos escucharon los gritos y llamaron a la Policía, pero yo por miedo no quise hacer nada en ese momento", y reconoció que pensó que "la paternidad iba a cambiarlo" pero que no fue así: "Antes te citaban, charlabas y tenías que volver a tu casa y hasta tuve problemas en el tímpano del oído por los golpes. Esta bueno hacerle saber a él que fue quien me sentó en este lugar." Los vecinos escucharon los gritos y llamaron a la Policía, pero yo por miedo no quise hacer nada en ese momento", concluyó.

La mujer relató que también le pegó cuando estaba embarazada de su primer hijo Juan Francisco, y que "no me hizo nada tan tremendo pero esos manotazos", y se emocionó al recordar los años que sufrió al lado del cómico: "Yo no fui testigo de lo que le pasó a Verónica... La gente la verdad que descree de lo que decimos, es triste por ella, por la historia que viví y por mi hijo", recalcó Sabina en televisión.

La exmujer de Garay destacó que "el trabajo de estas personas es que te van desvinculando, te aíslan, y al final quedas al lado de él y siendo dependiente", y que su entorno sólo la pudo acompañar, mientras que desde la justicia de Villa Carlos Paz le insinuaron que no podían hacer nada.

Embed

Qué hacer en casos de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a linea144@mingeneros.gob.ar.