Niños de comedores y merenderos disfrutaron del show del Circo Rodas Los pequeños pudieron disfrutar de un espectáculo con una combinación de arte, magia, payasos, donde vivieron una experiencia llena de sorpresas y aventuras. “Esto es una inmensa alegría para los chicos que por primera vez vinieron a un circo”, reconoció una de las referentes del comedor Mi Placita. Por







Circo Rodas es un show donde se experimenta la magia del circo en vivo y se puede disfrutan en familia Circo Rodas

El equipo de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) del Grupo Indalo acompañaron a niños de comedores y merenderos, quienes pudieron disfrutar por primera vez del show del Circo Rodas, en el marco el Mes de las Infancias.

Gracias a la Fundación Flecha Bus, los chicos pudieron disfrutar de un espectáculo maravilloso que ofrece una combinación de arte con mucha magia, artistas y divertidos payasos, audaces acróbatas con espectáculos sobre el globo de la muerte, y vivir una experiencia llena de sorpresas y aventuras.

“Gracias a Rotary Club Flores y 3H distribución los chicos tuvieron un rico desayuno así pueden disfrutar del circo comiendo algo rico”, mostró Justo Lamas director de RSE Grupo Indalo, quien fue partícipe de la acción solidaria.

Por su parte, Carmen, referente del comedor Mi Placita aseguró que el evento “estuvo genial” y señaló que “esto es una inmensa alegría para los chicos que por primera vez vinieron a un circo”. “Muchísimas gracias por esta gran oportunidad que nos dieron”, se mostró agradecida.