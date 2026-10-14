Murió Néstor Savio, represor de la ESMA condenado a prisión perpetua El exmarino integró el Grupo de Tareas 3.3.2 que operó en la Escuela de Mecánica de la Armada durante la última dictadura. Fue condenado por secuestros, torturas y homicidios de doce víctimas. Por Agregar C5N en









Savio tenía 80 años.

Néstor Omar Savio, exintegrante del Grupo de Tareas 3.3.2 de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad, murió a los 80 años. Durante la última dictadura cívico-militar, participó del aparato represivo que funcionó en ese centro clandestino de detención, tortura y exterminio.

La muerte del represor fue recordada por HIJOS Capital, que publicó un mensaje en sus redes sociales en el que volvió a señalar el silencio de Savio sobre el destino de las personas desaparecidas y de los niños y niñas apropiados durante el terrorismo de Estado.

“Murió el genocida de la ESMA Néstor Omar Savio. Condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad. Nunca dijo dónde están nuestras hermanas y nuestros hermanos apropiados ni los cuerpos de nuestros familiares. Ni olvido ni perdón”, expresó la organización.

Quién era Néstor Omar Savio y por qué fue condenado Nacido en Buenos Aires el 16 de abril de 1946, Savio fue un oficial de la Armada Argentina que alcanzó el grado de capitán de fragata. Durante la dictadura integró el Grupo de Tareas 3.3.2, una estructura represiva que operaba dentro de la ESMA y que tuvo a su cargo secuestros, interrogatorios bajo tortura y otros crímenes contra personas perseguidas por razones políticas.

Dentro de ese grupo, Savio cumplió funciones en el área de logística. Su participación en el circuito represivo quedó acreditada en los procesos judiciales por los crímenes cometidos en el centro clandestino.